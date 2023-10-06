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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

منافسة شرسة بين الأهلي وبيروت على صدارة المجموعة بالبطولة العربية لرجال السلة

صدى البلد

ينافس الفريق الأول لرجال كرة السلة بالنادي الأهلي بقيادة مديره الفني الإسباني أوجستي بوش، نظيره بيروت اللبناني، على صدارة المجموعة الرابعة بختام لقاءات الفريقين بدور المجموعات من البطولة العربية رقم 35 والمقامة بقطر خلال الفترة من 1 وحتى 12 أكتوبر الجاري.

ومن المقرر، أن ينطلق اللقاء في تمام السابعة مساء اليوم الجمعة بتوقيت القاهرة على صالة نادي الغرافة الرياضي.

وفاز الفريقان في الجولات السابقة على كلًا من: "دجلة الجامعة العراقي - الاتحاد الليبي - مجد طنجة المغربي"، وستحدد مواجهة اليوم متصدر ووصيف المجموعة قبل الإنتقال لدور ثمن النهائي.

وتضم قائمة أبناء قلعة الجزيرة في البطولة 14 لاعبًا وهم: "سيف سمير، الأمريكي نوريس كول، التونسي عمر عبادة، إيهاب أمين، مؤمن خيري، عمرو زهران، عمرو الجندي، محمد أبو النصر، النيجيري مايكل فاكوادي، مروان سرحان، عمر عرابي، مصطفى المكاوي "كيجو"، يوسف المعداوي، أحمد مهيب.

جدير بالذكر، أن نادي الكويت الكويتي هو حامل لقب البطولة الماضية بعد تفوقه على نظيره الأهلي المصري بنتيجة 77-76.

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