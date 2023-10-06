نتائج اليوم الأول ببطولة الأندية العربية للتايكوندو بمصر

أقيمت أمس منافسات اليوم الأول للبطولة العربية المفتوحة للتايكوندو للأندية للناشئين والشباب على صالة رقم 1 بمجمع الصالات المغطاة في استاد القاهرة.
وشهدت منافسات البطولة في يومها الأول، إقامة منافسات 10 أطوال مختلفة للبراعم تحت 14 سنة بواقع 5 على صعيد البنين ومثلهم على صعيد البنات.
وجاءت النتائج كالآتي:
تحت 148 سم بنين:
المركز الأول : ادم محمد يوسف (مصر)
المركز الثاني: عبدالعزيز الدوسري (السعودية)
المركز الثالث: بكر أبوديه (الأردن) - ريان مصطفى (مصر)
تحت 152 سم بنين:
المركز الأول: أحمد حوملد (الإمارات)
المركز الثاني: يوسف عبدالله (الأردن)
المركز الثالث: أحمد محمد أحمد (مصر)
تحت 156 بنين :
المركز الأول: يوسف عبدالغفار (مصر)
المركز الثاني: براء علواني (الأردن)
المركز الثالث: معاذ محمد سعيد (مصر) - مصعب المسعودي (الكويت)
تحت 160 سم بنين:
المركز الأول: مشاري بناسود (السعودية)
المركز الثاني: إياد تامر (مصر)
المركز الثالث: سعيد أحمد سعيد - زين الدين خالد (مصر)
تحت 164 سم بنين
المركز الأول شهياب زايمير (الجزائر)
المركز الثاني وديع الاستفندى فالكون (الاردن)
المركز الثالث اسلام الناتشر - وليد عيوش (الاردن)
تحت 144 سم بنات:
المركز الأول : هالة محمد سيف الدين (مصر)
المركز الثاني : بنا القيصور (الأردن)
المركز الثالث : كرمة محمد أبو حلاوة - نور إسلام عبدالرحمن (مصر)
تحت 148 سم بنات
الأول سجي نعمان (مصر)
الثاني نادين احمد محمد (مصر)
الثالث رند السكيب (السعودية)
الثالث مكرر جني طايع (مصر)
تحت 152 سم بنات:
المركز الأول: جنى بدر محمود (مصر)
المركز الثاني: لي لي عبداللطيف (مصر)
المركز الثالث: ريناد يوسف - جينا أحمد حسن (مصر)
تحت 156 سم بنات:
المركز الأول: لوجين عماد الدين من مصر
المركز الثاني: رهف موسى محمد من مصر
المركز الثالث: جودي محمد مصطفى - جودي محمود محمد من مصر
تحت 160 سم بنات :
المركز الأول: ملك أحمد السيد (مصر)
المركز الثاني: مريم عيد عبدالحليم (مصر)
المركز الثالث: هدير فكري أحمد - ديباج محمد هشام (مصر)
وتقام البطولة العربية بمشاركة 2100 لاعب ولاعبة ممثلين ل 135 نادي من 10 دول عربية حيث تقام منافسات الكروجي والباراكروجي للناشئين والشباب خلال الفترة من 5 حتى 8 أكتوبر بمشاركة 650 لاعب ولاعبة.
بينما تقام منافسات البومزا والبارا بومزا خلال الفترة من 12 حتى 14 أكتوبر الجاري بمشارك 1450 لاعب ولاعبة.