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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

نتائج اليوم الأول ببطولة الأندية العربية للتايكوندو بمصر

صدى البلد

أقيمت أمس منافسات اليوم الأول للبطولة العربية المفتوحة للتايكوندو للأندية للناشئين والشباب على صالة رقم 1 بمجمع الصالات المغطاة في استاد القاهرة.

وشهدت منافسات البطولة في يومها الأول، إقامة منافسات 10 أطوال مختلفة للبراعم تحت 14 سنة بواقع 5 على صعيد البنين ومثلهم على صعيد البنات.

وجاءت النتائج كالآتي:

تحت 148 سم بنين:

المركز الأول : ادم محمد يوسف (مصر)
المركز الثاني: عبدالعزيز الدوسري (السعودية)
المركز الثالث: بكر أبوديه (الأردن) - ريان مصطفى (مصر)

تحت 152 سم بنين:
المركز الأول: أحمد حوملد (الإمارات)
المركز الثاني: يوسف عبدالله (الأردن)
المركز الثالث: أحمد محمد أحمد (مصر)

تحت 156 بنين :

المركز الأول: يوسف عبدالغفار (مصر)
المركز الثاني: براء علواني (الأردن)
المركز الثالث: معاذ محمد سعيد (مصر) - مصعب المسعودي (الكويت)

تحت 160 سم بنين:
المركز الأول: مشاري بناسود (السعودية)
المركز الثاني: إياد تامر (مصر)
المركز الثالث: سعيد أحمد سعيد - زين الدين خالد (مصر)

تحت 164 سم بنين
المركز الأول  شهياب زايمير (الجزائر)
المركز الثاني  وديع الاستفندى فالكون (الاردن)
المركز الثالث اسلام الناتشر - وليد عيوش  (الاردن)


تحت 144 سم بنات:
المركز الأول : هالة محمد سيف الدين (مصر)
المركز الثاني : بنا القيصور (الأردن)
المركز الثالث : كرمة محمد أبو حلاوة - نور إسلام عبدالرحمن (مصر)

تحت 148 سم بنات
الأول سجي نعمان (مصر)
الثاني نادين احمد محمد (مصر)
الثالث رند السكيب (السعودية)
الثالث مكرر جني طايع (مصر)

تحت 152 سم بنات:

المركز الأول: جنى بدر محمود (مصر)
المركز الثاني: لي لي عبداللطيف (مصر)
المركز الثالث: ريناد يوسف - جينا أحمد حسن (مصر)

تحت 156 سم بنات:
المركز الأول: لوجين عماد الدين من مصر
المركز الثاني: رهف موسى محمد من مصر
المركز الثالث: جودي محمد مصطفى - جودي محمود محمد من مصر

تحت 160 سم بنات : 
المركز الأول: ملك أحمد السيد (مصر)
المركز الثاني: مريم عيد عبدالحليم (مصر)
المركز الثالث: هدير فكري أحمد - ديباج محمد هشام (مصر)

وتقام البطولة العربية بمشاركة 2100 لاعب ولاعبة ممثلين ل 135 نادي من 10 دول عربية حيث تقام منافسات الكروجي والباراكروجي للناشئين والشباب خلال الفترة من 5 حتى 8 أكتوبر بمشاركة 650 لاعب ولاعبة.

بينما تقام منافسات البومزا والبارا بومزا خلال الفترة من 12 حتى 14 أكتوبر الجاري بمشارك 1450 لاعب ولاعبة.

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