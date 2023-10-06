نتائج اليوم الأول ببطولة الأندية العربية للتايكوندو بمصر

أقيمت أمس منافسات اليوم الأول للبطولة العربية المفتوحة للتايكوندو للأندية للناشئين والشباب على صالة رقم 1 بمجمع الصالات المغطاة في استاد القاهرة.

وشهدت منافسات البطولة في يومها الأول، إقامة منافسات 10 أطوال مختلفة للبراعم تحت 14 سنة بواقع 5 على صعيد البنين ومثلهم على صعيد البنات.

وجاءت النتائج كالآتي:

تحت 148 سم بنين:

المركز الأول : ادم محمد يوسف (مصر)

المركز الثاني: عبدالعزيز الدوسري (السعودية)

المركز الثالث: بكر أبوديه (الأردن) - ريان مصطفى (مصر)

تحت 152 سم بنين:

المركز الأول: أحمد حوملد (الإمارات)

المركز الثاني: يوسف عبدالله (الأردن)

المركز الثالث: أحمد محمد أحمد (مصر)

تحت 156 بنين :

المركز الأول: يوسف عبدالغفار (مصر)

المركز الثاني: براء علواني (الأردن)

المركز الثالث: معاذ محمد سعيد (مصر) - مصعب المسعودي (الكويت)

تحت 160 سم بنين:

المركز الأول: مشاري بناسود (السعودية)

المركز الثاني: إياد تامر (مصر)

المركز الثالث: سعيد أحمد سعيد - زين الدين خالد (مصر)

تحت 164 سم بنين

المركز الأول شهياب زايمير (الجزائر)

المركز الثاني وديع الاستفندى فالكون (الاردن)

المركز الثالث اسلام الناتشر - وليد عيوش (الاردن)



تحت 144 سم بنات:

المركز الأول : هالة محمد سيف الدين (مصر)

المركز الثاني : بنا القيصور (الأردن)

المركز الثالث : كرمة محمد أبو حلاوة - نور إسلام عبدالرحمن (مصر)

تحت 148 سم بنات

الأول سجي نعمان (مصر)

الثاني نادين احمد محمد (مصر)

الثالث رند السكيب (السعودية)

الثالث مكرر جني طايع (مصر)

تحت 152 سم بنات:

المركز الأول: جنى بدر محمود (مصر)

المركز الثاني: لي لي عبداللطيف (مصر)

المركز الثالث: ريناد يوسف - جينا أحمد حسن (مصر)

تحت 156 سم بنات:

المركز الأول: لوجين عماد الدين من مصر

المركز الثاني: رهف موسى محمد من مصر

المركز الثالث: جودي محمد مصطفى - جودي محمود محمد من مصر

تحت 160 سم بنات :

المركز الأول: ملك أحمد السيد (مصر)

المركز الثاني: مريم عيد عبدالحليم (مصر)

المركز الثالث: هدير فكري أحمد - ديباج محمد هشام (مصر)

وتقام البطولة العربية بمشاركة 2100 لاعب ولاعبة ممثلين ل 135 نادي من 10 دول عربية حيث تقام منافسات الكروجي والباراكروجي للناشئين والشباب خلال الفترة من 5 حتى 8 أكتوبر بمشاركة 650 لاعب ولاعبة.

بينما تقام منافسات البومزا والبارا بومزا خلال الفترة من 12 حتى 14 أكتوبر الجاري بمشارك 1450 لاعب ولاعبة.