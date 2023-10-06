تقسيط أو يبطل كورة.. كيف يفكر رئيس الزمالك القادم في غرامة كهربا؟

تسود حالة من الترقب الكبير بين جماهير نادي الزمالك حول غرامة كهربا لاعب النادي الأهلي، في ضوء رغبة قطاع كبير من جماهير الفارس الأبيض في الحصول على الغرامة، خاصة في ضوء الأزمة المالية الكبرى التي يعاني منها الفارس الأبيض في الوقت الحالي، وعلى رأسها أزمة إيقاف القيد التي تحتاج لأموال.

وتنتظر جماهير نادي الزمالك، معرفة رئيس الفارس الأبيض القادم، من أجل بدء مطالبته بالحصول على حقوق الزمالك فيما يتعلق بـ غرامة كهربا خلال الفترة المقبلة، في ضوء رغبة الزمالك في الحصول على الأموال من أجل حل أزماته وبدء التفكير في جلب صفقات جديدة.

ونرصد لكم في هذا التقرير طريقة تفكير رئيس الزمالك القادم في ملف غرامة نجم النادي الأهلي، وذلك من خلال رصد آراء للمرشحين على منصب الرئيس داخل الفارس الأبيض.

حسين لبيب

حسم حسين لبيب، المرشح على منصب رئيس الزمالك، موقفه من غرامة كهربا على الهواء خلال تصريحاته مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج “كلمة أخيرة” المذاع من خلال قناة “أون”.

وقال “لبيب”، خلال تصريحاته، إنه ضد تقسيط غرامة كهربا بشكل نهائي، أن اللاعب أخطأ في حق نادي الزمالك، “لو هخسر فلوسي كلها لازم أخد فلوس كهربا، وياريت يعتزل أو يبطل كورة هكون فرحان جدا، ده راجل أخطأ في حق النادي أساعده ليه؟.. أسف أنا مش هساعد حد أخطأ في حق نادي الزمالك”.

فاروق جعفر

ويرى فاروق جعفر، المرشح على منصب رئيس الزمالك رأيًا آخر فيما يتعلق بالتعامل مع ملف محمود عبد المنعم كهربا، حيث يرى أن تقسيط غرامة كهربا هو أمر مميز لصفوف الفارس الأبيض وسيكون هذا قراره حال نجاحه في الانتخابات خلال الفترة المقبلة.

وأضاف “جعفر"، خلال تصريحات مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج “كلمة أخيرة” المذاع من خلال قناة “أون”، أن الإدارة المالية في نادي الزمالك لا تخطط بشكل صحيح، ولا يمانع في تقسيط غرامة كهربا، “لو كهربا مدفعش وبطل كورة الفلوس هتروح علينا، والزمالك محتاج الفلوس دي، وأي بلد في العالم بتقسط الفلوس”.

عمر هريدي

ويرى عمر هريدي، المرشح على منصب رئيس الزمالك أنه ضد فكرة تقسيط غرامة كهربا بشكل نهائي، وفي حال نجاحه في الانتخابات المقبلة، سيعمل على الحجز على كل أرصدة اللاعب للحصول على حق نادي الزمالك.

وأضاف “هريدي”، خلال تصريحات مع الإعلامي مهيب عبد الهادي في برنامج “اللعيب” المذاع من خلال قناة “إم بي سي مصر”، أن محامي الزمالك الإيطالي تراخى في هذه القضية، وأنه حال فوزه في الانتخابات سيعمل على الحجز على أرصدة اللاعب بالكامل.

ميرفت السيد

وأكدت ميرفت السيد، المرشحة على منصب رئيس الزمالك، أن موقفها نهائي وصارم فيما يتعلق بملف عقوبة كهربا، إذ أنها لن تتنازل عن قرش واحد فقط من أموال الزمالك وحقه في العقوبة.

وتابعت “السيد”، خلال تصريحات مع الإعلامي مهيب عبد الهادي في برنامج “اللعيب” المذاع من خلال قناة “إم بي سي مصر” أن كهربا لديه أموال وترفض تماما فكرة تقسيط الغرامة مثلما يتحدث البعض.