عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

تقسيط أو يبطل كورة.. كيف يفكر رئيس الزمالك القادم في غرامة كهربا؟

كهربا ونادي الزمالك
كهربا ونادي الزمالك

تسود حالة من الترقب الكبير بين جماهير نادي الزمالك حول غرامة كهربا لاعب النادي الأهلي،  في ضوء رغبة قطاع كبير من جماهير الفارس الأبيض في الحصول على الغرامة، خاصة في ضوء الأزمة المالية الكبرى التي يعاني منها الفارس الأبيض في الوقت الحالي، وعلى رأسها أزمة إيقاف القيد التي تحتاج لأموال. 

وتنتظر جماهير نادي الزمالك، معرفة رئيس الفارس الأبيض القادم، من أجل بدء مطالبته بالحصول على حقوق الزمالك فيما يتعلق بـ غرامة كهربا خلال الفترة المقبلة، في ضوء رغبة الزمالك في الحصول على الأموال من أجل حل أزماته وبدء التفكير في جلب صفقات جديدة. 

ونرصد لكم في هذا التقرير طريقة تفكير رئيس الزمالك القادم في ملف غرامة نجم النادي الأهلي، وذلك من خلال رصد آراء للمرشحين على منصب الرئيس داخل الفارس الأبيض.

حسين لبيب

حسم حسين لبيب، المرشح على منصب رئيس الزمالك، موقفه من غرامة كهربا على الهواء خلال تصريحاته مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج “كلمة أخيرة” المذاع من خلال قناة “أون”. 

وقال “لبيب”، خلال تصريحاته، إنه ضد تقسيط غرامة كهربا بشكل نهائي، أن اللاعب أخطأ في حق نادي الزمالك، “لو هخسر فلوسي كلها لازم أخد فلوس كهربا، وياريت يعتزل أو يبطل كورة هكون فرحان جدا، ده راجل أخطأ في حق النادي أساعده ليه؟.. أسف أنا مش هساعد حد أخطأ في حق نادي الزمالك”. 

فاروق جعفر

ويرى فاروق جعفر، المرشح على منصب رئيس الزمالك رأيًا آخر فيما يتعلق بالتعامل مع ملف محمود عبد المنعم كهربا، حيث يرى أن تقسيط غرامة كهربا هو أمر مميز لصفوف الفارس الأبيض وسيكون هذا قراره حال نجاحه في الانتخابات خلال الفترة المقبلة. 

وأضاف “جعفر"، خلال تصريحات مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج “كلمة أخيرة” المذاع من خلال قناة “أون”، أن الإدارة المالية في نادي الزمالك لا تخطط بشكل صحيح، ولا يمانع في تقسيط غرامة كهربا، “لو كهربا مدفعش وبطل كورة الفلوس هتروح علينا، والزمالك محتاج الفلوس دي، وأي بلد في العالم بتقسط الفلوس”. 

عمر هريدي 

ويرى عمر هريدي، المرشح على منصب رئيس الزمالك أنه ضد فكرة تقسيط غرامة كهربا بشكل نهائي، وفي حال نجاحه في الانتخابات المقبلة، سيعمل على الحجز على كل أرصدة اللاعب للحصول على حق نادي الزمالك. 

وأضاف “هريدي”، خلال تصريحات مع الإعلامي مهيب عبد الهادي في برنامج “اللعيب” المذاع من خلال قناة “إم بي سي مصر”، أن محامي الزمالك الإيطالي تراخى في هذه القضية، وأنه حال فوزه في الانتخابات سيعمل على الحجز على أرصدة اللاعب بالكامل. 

ميرفت السيد 

وأكدت ميرفت السيد، المرشحة على منصب رئيس الزمالك، أن موقفها نهائي وصارم فيما يتعلق بملف عقوبة كهربا، إذ أنها لن تتنازل عن قرش واحد فقط من أموال الزمالك وحقه في  العقوبة. 

وتابعت “السيد”، خلال تصريحات مع الإعلامي مهيب عبد الهادي في برنامج “اللعيب” المذاع من خلال قناة “إم بي سي مصر” أن كهربا لديه أموال وترفض تماما فكرة تقسيط الغرامة مثلما يتحدث البعض. 

غرامة كهربا الزمالك حقوق الزمالك رئيس الزمالك القادم إيقاف القيد حسين لبيب فاروق جعفر عمر هريدي ميرفت السيد عقوبة كهربا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

«اشتري شبكتك بسرعة»|هزة تضرب أسعار الذهب قبل قرار الحكومة وعيار 21 مفاجأة

موعد نهائي كأس مصر بين الأهلي والفائز من مواجهة الزمالك وبيراميدز

علامة شائعة كشفت إصابة هاني الناظر بالسرطان.. لو شعرت بها اكشف فورا

بنطلون نيرمين الفقي يثير الجدل في أحدث ظهور لها| شاهد

مجموعة سهلة لـ الأهلي في قرعة دوري أبطال إفريقيا

قرعة دوري أبطال أفريقيا.. مجموعة سهلة للأهلي وصعبة لبيراميدز وديربي تونسي منتظر

عاجل.. مجموعة سهلة لـ الزمالك في بطولة الكونفدرالية الأفريقية

قبل القرعة.. قرار كاف يمنح الزمالك فرصة ذهبية للمنافسة بقوة على الكونفدرالية

موضوعات متعلقة

باحث: البطاريات مجال بحثي هام منذ اختراعها من 200 عاما

باحث في جامعة كالفورنيا: تفوقي في تقنية "النانو تكنولوجي" سبب سفري لأمريكا

رأينا جهنم.. حمدي بخيت يكشف أقوال الجيش الإسرائيلي بعد المزرعة الصينية

إحنا ليلة العيد.. تامر أمين يحتفي بانتصارات أكتوبر بطريقته الخاصة

ضياء رشوان: بدء مسابقة الـ 30 ألف معلم الجديدة في يناير المقبل

سناء منصور: إسرائيل أدانت ما قدمناه في مونت كارلو خلال انتصار أكتوبر

سناء منصور: قلبي اتهز عندما سمعت بحرب أكتوبر

سناء منصور: فوجئت بحرب أكتوبر أثناء تواجدي في إذاعة مونت كارلو

ترشيحاتنا

هانى عبد الرحيم: بشرى سارة عن قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد

نجحت قواتنا في اقتحام قناة السويس ورفع علم مصر.. ننشر بيانات حرب أكتوبر

وزير الخارجية السعودي يدعو نظيره الإيراني لحضور مباراة لكرة القدم في المملكة

تسهيلات وحوافز جديدة من الدولة.. تخصيص العقارات لصالح المشروعات الصغيرة

ارتفاعا غير مسبوق في أسعار السكر بالأسواق العالمية| تفاصيل

رئيس وزراء المجر: أوروبا ستحتاج إلى إمدادات الطاقة الروسية بسبب أذربيجان

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل ناجتس الدجاج .. أحلى من الجاهز

تعديلات ليصبح محتشما.. سعر فستان منى زكي الأسود يثير الجدل

السبب سيذهلك.. إبرة تظل في دماغ امرأة روسية 80 عاما

احمي نفسك من الإصابة بالاكتئاب.. باتباع هذه النصائح

فيديو

كشفت سر مشهد نبيل الحلفاوي.. مادلين طبر ترتدي بدلة الطريق إلى إيلات

الانتخابات الرئاسية 2024.. الهيئة الوطنية تواصل تلقى أوراق المرشحين.. فيديو

دول مهددة بزلازل عنيفة الفترة المقبلة .. تنبؤات مخيفة | فيديو

دكتور وميكانيكي .. الكشف عن أكبر عصابة لسرقة الأعضاء في باكستان /فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: خمسون عامًا نصرًا وشرفًا وكرامةً

علاء سليم

علاء سليم يكتب: وما النصرُ إلا من عند الله

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: الذكرى الخمسون لنصر أكتوبر العظيم 

مني أحمد

منى أحمد تكتب: أكتوبر .. الملحمة الوطنية

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: نصر أكتوبر والمستحيل ليس مصريا

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: باقي زكي والساتر الترابي

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: أجمل شعور بالعالم

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: التنمية المستدامة ومستقبل الطيران العالمي

اﻟﻤﺰﻳﺪ