قليوب تختتم تدريباتها استعدادا لبداية انطلاق الموسم الجديد

اختتم فريق مركز شباب قليوب الأول تدريباته اليوم بقيادة أحمد عبدالنبي والجهاز المعاون استعدادا لبداية المواجهات الرسمية بدوري القسم الثالث والتي ستنطلق يوم السبت ٧ أكتوبر.

وسيفتتح فريق قليوب لقاءاته خارج الديار مع مركز شباب أبو السعود في الرابعة عصراً ،وحث النائب حسين عشماوي رئيس مجلس الإدارة في كلمته الفريق علي بذل المزيد من الجهد لفرحة جماهير قليوب ولتحقيق أفضل النتائج وأن مجلس الإدارة يقف خلف الفريق وتوفير متطلباتهم قدر المستطاع حتي يكون الفريق قادر علي المنافسة.

جاء ذلك بحضور هيثم إسماعيل أمين الصندوق مركز شباب قليوب والمشرف علي فريق ٢٠٠٣ والأستاذ محمود عوده عضو مجلس الإدارة وأحمد البلاح.