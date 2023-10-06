أهم المعارك.. كيف استطاع المصريون خداع المخابرات الإسرائيلية في حرب أكتوبر

قال اللواء على حفظي مساعد وزير الدفاع ومحافظ شمال سيناء الأسبق، إن المصريين استطاعوا خداع العدو الإسرائيلي في حرب أكتوبر بما فيه المخبارات الاسرائيلية فكانوا يعتبرون انفسهم من أقوي أجهزة الاستخبارات بالعالم وذلك بمنظومة خداع استراتيجية وعلى كل المستويات الاخري.



وأكد ،حفظي، خلال لقائه ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع على فضائية “الأولى” أن حرب أكتوبر اشترك فيها كل الجهات التى يمكن أن يكون لها تأثير وذلك من أول فكرة الرئيس محمد أنور السادات والمخابرات المصرية والخارجية المصرية ووزارة الإعلام والقوات المسلحة والمتخصصين في الشئون المرتبطة باتصال المعلومات فهم واستطاعوا توصيل رسالة للطرف الآخر بأنهم غير قادرون على الحرب وتسعي للحلول السلمية وكيفية إعطائهم الهدوء والطمأنينة النفسية للعدو.

اقتحام الموانع المائية ومهاجمة الموانع الحصينة

وأضاف مساعد وزير الدفاع ومحافظ شمال سيناء الأسبق، أن عظمة الملحمة تتمثل استاطعت في تحويل المستحيل إلى هز اركان الكيان الإسرائيلي والقيام بعملية عسكرية وهي من أصعب المعارك العسكرية في تاريخ المعارك العسكرية كله فيما يتعلق باقتحام الموانع المائية ومهاجمة الموانع الحصينة.

وأختتم: "كانت معركة الخداع الاستراتيجي من أهم المعارك والأسباب التى ادت إلى نجاح حرب أكتوبر".