أحمد حسن يطرح سؤالا بعد قرعة دوري أبطال أفريقيا

أقيمت اليوم الجمعة، قرعة بطولة دوري أبطال إفريقيا، في مدينة جوهانسبرج بجنوب إفريقيا، بتواجد الأهلي وبيراميدز من مصر.

وكتب أحمد حسن نجم منتخب مصر السابق عبر حسابه علي فيسبوك "بعد القرعة.. ما تقييمك لمجموعة الأهلي و بيراميدز في دوري أبطال أفريقيا ؟"

مجموعة الأهلي في دوري أبطال إفريقيا

وتواجد الاهلي في المجموعة الرابعة مع كل من: مادياما الغاني، يانج أفريكانز التنزاني، شباب بلوزداد الجزائري، الأهلي.

مجموعة بيراميدز في دوري أبطال إفريقيا

وتواجد بيراميدز في المجموعة الأولى بدوري أبطال إفريقيا مع كل من نواذيبو الموريتاني، تي بي مازيمبي، ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي.