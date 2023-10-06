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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

إسلام صادق: مدرب الزمالك طالب بالتعاقد مع نجم بيراميدز

نادي الزمالك
نادي الزمالك

فجر الإعلامي إسلام صادق، مفاجأة مدوية بشأن نادي الزمالك والتفكير في الصفقات الجديدة خلال الفترة المقبلة، وسط الترقب الكبير من الجميع حول ما يمكن أن يحدث داخل الزمالك من صفقات جديدة فور انتخاب المجلس الجديد في أواخر شهر أكتوبر الجاري. 

تفاصيل مفاوضات الزمالك مع نجم بيراميدز 

وقال إسلام صادق، خلال تقديمه برنامج "البريمو" المذاع من خلال قناة "تن"، إن مصطفى فتحي لاعب نادي بيراميدز، واحد من أولويات نادي الزمالك خلال الفترة المقبلة، وخاصة بعد طلب المدير الفني خوان كارلوس أوسوريو في ضرورة التعاقد مع لاعب بمواصفات مصطفى فتحي نجم نادي بيراميدز. 

وتابع إسلام صادق، أن مصطفى فتحي كان من المفترض أن يتواجد في صفوف نادي الزمالك قبل أن ينتقل لصفوف بيراميدز ألا أنه كان هناك خلاف مع أحد المسؤولين السابقين في نادي الزمالك خلال الفترة الماضية. 

ولفت إلى أن مصطفى فتحي لم يكن يرغب في الانضمام لصفوف الزمالك قبل بداية الموسم، وفضل تجديد التعاقد مع بيراميدز بسبب خلافه مع أمير مرتضى منصور وهو السبب الرئيس الذي جعل مصطفى فتحي يستمر في صفوف بيراميدز، وتلقى عرض من صفوف النادي الأهلي ألا أنه فضل الاستمرار في صفوف نادي بيراميدز في الفترة الحالية. 

واستكمل، أنه بتغير الأشخاص والمسؤولين داخل نادي الزمالك، بدأ يتم الاتصالات مع مصطفى فتحي خلال الفترة المقبلة بعد إعجاب أوسوريو للاعب، "مصطفى فتحي أحد الأولويات لأوسوريو المدير الفني لصفوف الزمالك، وفي حالة رفع القيد يوجد مفاوضات جادة مع مصطفى فتحي وعودته لصفوف نادي الزمالك". 

وفي سياق منفصل، أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو عن القائمة التي ستخوض مباراة البنك الأهلي المقرر لها في السابعة مساء غد  السبت باستاد القاهرة الدولي في الجولة الثالثة لمسابقة الدوري الممتاز.

وتضم القائمة كل من:

حراسة المرمى: محمد عواد - محمد صبحي .

خط الدفاع : حمزة المثلوثي - عمر جابر - محمود علاء - محمد عبد الغني - حسام عبد المجيد - مصطفى الزناري  - أحمد فتوح  - حاتم سكر .

خط الوسط : نبيل عماد "دونجا" - محمد أشرف "روقا" - عمرو السيسي - سيد عبد الله "نيمار" - أحمد سيد "زيزو"  - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - إبراهيما نداي - مصطفى شلبي.

خط الهجوم : ناصر منسي - سيف الجزيري .

الزمالك إسلام صادق بيراميدز برنامج البريمو أوسوريو مصطفى فتحي

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