عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الأهلي أقوى بـ إمام عاشور..تصريح مثير من معلق شهير بسبب دوري أبطال إفريقيا

إمام عاشور وكهربا
إمام عاشور وكهربا

أكد المعلق الرياضي أحمد الطيب، أن الأهلي الأقرب للفوز بلقب دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم بسبب ضعف المنافسين.

وأوقعت قرعة دوري أبطال إفريقيا، الأهلي في مجموعة سهلة رفقة شباب بلوزداد الجزائري ويانج أفريكانز التنزاني و مادياما الغاني.

وكتب أحمد الطيب الى عبر صفحته الشخصية على موقع "فيس بوك":" مبروك للاهلى الفوز بدورى ابطال إفريقيا، كل الفرق تعبانة و أفضل اللاعبين الجيدين خارج إفريقيا إلا الأهلى أصبح الأقوى بعد ضم نجمي الزمالك ( كهربا وإمام عاشور)، لذلك مبروك مقدماً للأهلى و جماهيره العظيمة، همّا بيحبّوا كلمة العظيمة".

وجاءت قرعة دوري أبطال إفريقيا كالتالي:


المجموعة الأولى: نواذيبو الموريتاني، تي بي مازيمبي، بيراميدز، ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي.


المجموعة الثانية: جواننج جالاكسي البوتسواني، أسيك ميموزا العاجي، سيمبا التنزاني، الوداد المغربي.

المجموعة الثالثة: النجم الرياضي الساحلي، الهلال السوداني، بترو أتليتكو الأنجولي، الترجي التونسي.

المجموعة الرابعة: مادياما الغاني، يانج أفريكانز التنزاني، شباب بلوزداد الجزائري، الأهلي.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

خالد طلعت يسخر من مجموعة الزمالك في الكونفدرالية الأفريقية

موعد نهائي كأس مصر بين الأهلي والفائز من مواجهة الزمالك وبيراميدز

علامة شائعة كشفت إصابة هاني الناظر بالسرطان.. لو شعرت بها اكشف فورا

قرعة دوري أبطال أفريقيا.. مجموعة سهلة للأهلي وصعبة لبيراميدز وديربي تونسي منتظر

بنطلون نيرمين الفقي يثير الجدل في أحدث ظهور لها| شاهد

لن نستطيع تعويضه.. خالد لطيف يعبر عن حزنه لرحيل لاعب الزمالك

مجموعة سهلة لـ الأهلي في قرعة دوري أبطال إفريقيا

الحديد يواصل التراجع.. أسعار مواد البناء اليوم الجمعة

موضوعات متعلقة

ديربي جدة.. موعد مباراة الاتحاد والأهلي في الدوري السعودي والقنوات الناقلة

مدرب إنجلترا ينتقد إقامة كأس العالم 2030 في 3 قارات

قبل القرعة.. قرار كاف يمنح الزمالك فرصة ذهبية للمنافسة بقوة على الكونفدرالية

مجموعة الموت.. سيناريو مخيف يطارد الأهلي قبل قرعة دوري الأبطال

بعد تراجع مستواه.. مدرب فرنسا: مبابي غير سعيد

وسط ترقب مصري.. سحب قرعة دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية اليوم

واثق من الفوز.. محمد عبد الشافي يدعم أهلي جدة قبل مواجهة الاتحاد

سموحة يفوز على المقاولون العرب ويتصدر جدول ترتيب الدوري مؤقتا

ترشيحاتنا

محدش يفتي | منشور صادم من أحمد مرتضى بشأن نادي الزمالك 6 أكتوبر

صرف معاش تكافل وكرامة بالزيادة الجديدة .. 15 أكتوبر

أحمد فتوح يضع شرطا للانتقال إلى الأهلي.. وتدخل عاجل من رجل أعمال زملكاوي

دعاء يوم الجمعة للمريض والمتوفي.. ورد فيه الكثير

كيف بشّر النبي بنصر أكتوبر؟ قصة حقيقية لا يعلمها كثير

روسيا تعلن تطورا جديدا بشأن إرسال شحنات الحبوب المجانية إلى إفريقيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تخطت الـ 195 ألف جنيه.. سعر صادم لإطلالة بلقيس فتحي

بـ جمبسوت أبيض.. سيرين عبد النور تبرز أنوثتها في أحدث إطلالة

قصة إنهاء حياة تشوباكابرا المخلوق الأسطوري في البرازيل.. صور

بفستان لافت.. هازال كايا تخطف الأنظار خلال أسبوع الموضة في باريس

فيديو

كشفت سر مشهد نبيل الحلفاوي.. مادلين طبر ترتدي بدلة الطريق إلى إيلات

الانتخابات الرئاسية 2024.. الهيئة الوطنية تواصل تلقى أوراق المرشحين.. فيديو

دول مهددة بزلازل عنيفة الفترة المقبلة .. تنبؤات مخيفة | فيديو

دكتور وميكانيكي .. الكشف عن أكبر عصابة لسرقة الأعضاء في باكستان /فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: خمسون عامًا نصرًا وشرفًا وكرامةً

علاء سليم

علاء سليم يكتب: وما النصرُ إلا من عند الله

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: الذكرى الخمسون لنصر أكتوبر العظيم 

مني أحمد

منى أحمد تكتب: أكتوبر .. الملحمة الوطنية

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: نصر أكتوبر والمستحيل ليس مصريا

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: باقي زكي والساتر الترابي

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: أجمل شعور بالعالم

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: التنمية المستدامة ومستقبل الطيران العالمي

اﻟﻤﺰﻳﺪ