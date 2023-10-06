الأهلي أقوى بـ إمام عاشور..تصريح مثير من معلق شهير بسبب دوري أبطال إفريقيا

أكد المعلق الرياضي أحمد الطيب، أن الأهلي الأقرب للفوز بلقب دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم بسبب ضعف المنافسين.

وأوقعت قرعة دوري أبطال إفريقيا، الأهلي في مجموعة سهلة رفقة شباب بلوزداد الجزائري ويانج أفريكانز التنزاني و مادياما الغاني.

وكتب أحمد الطيب الى عبر صفحته الشخصية على موقع "فيس بوك":" مبروك للاهلى الفوز بدورى ابطال إفريقيا، كل الفرق تعبانة و أفضل اللاعبين الجيدين خارج إفريقيا إلا الأهلى أصبح الأقوى بعد ضم نجمي الزمالك ( كهربا وإمام عاشور)، لذلك مبروك مقدماً للأهلى و جماهيره العظيمة، همّا بيحبّوا كلمة العظيمة".

وجاءت قرعة دوري أبطال إفريقيا كالتالي:



المجموعة الأولى: نواذيبو الموريتاني، تي بي مازيمبي، بيراميدز، ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي.



المجموعة الثانية: جواننج جالاكسي البوتسواني، أسيك ميموزا العاجي، سيمبا التنزاني، الوداد المغربي.

المجموعة الثالثة: النجم الرياضي الساحلي، الهلال السوداني، بترو أتليتكو الأنجولي، الترجي التونسي.

المجموعة الرابعة: مادياما الغاني، يانج أفريكانز التنزاني، شباب بلوزداد الجزائري، الأهلي.