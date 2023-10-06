عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الاتحاد الأوروبي: عقدنا العزم على استمرار مساعدة أوكرانيا

صدى البلد

اتفق زعماء دول وحكومات الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، الذين عقدوا اجتماعا غير رسمي في غرناطة بإسبانيا، على إعلان نهائي، يؤكدون من جديد دعمهم الثابت لأوكرانيا، فضلا عن حقيقة أن مستقبل الدول المرشحة وطموحاتها. الشعوب تقع في الاتحاد الأوروبي.

جاء ذلك في الإعلان الختامي الذي تم اعتماده عقب الاجتماع غير الرسمي للمجلس الأوروبي، بحسب ما أفاد به موقع أوكرينفورم الأوكراني.

وقال البيان "عقدنا العزم على تحمل المزيد من المسؤولية عن أمننا ودفاعنا ومساعدة أوكرانيا، فقد عززنا قدرات أوروبا، وسنواصل دعم أوكرانيا وشعبها بقدر ما يتطلب الأمر".

وأشار زعماء الاتحاد الأوروبي بحسب البيان، إلى أن الوباء والحرب التي شنتها روسيا على أوكرانيا اختبرتا قوة استقرار الاتحاد الأوروبي، وشددوا على ضرورة تعزيز سيادته، ودفعوا الدول الأعضاء إلى اتخاذ قرارات رئيسية لحماية الشعوب الأوروبية والاقتصادات الوطنية.

وتابع "في أعقاب اجتماعنا في فرساي، تصرفنا بشكل حاسم، فبعد التهديد بالابتزاز في مجال الطاقة، قمنا بتقليص اعتمادنا بشكل كبير وتنويع مصادرنا، وفي مواجهة تشديد سلاسل التوريد والمنافسة الدولية، قمنا بتعزيز قاعدتنا الاقتصادية، وهناك حاجة إلى المزيد".

 وأشار البيان الختامي: "اليوم في غرناطة، ناقشنا الأولويات والإجراءات الرئيسية اللازمة لأوروبا قوية وديناميكية وتنافسية ومتماسكة في عالم متغير".

وبشكل خاص، وكما أكد الزعماء، واستناداً إلى أحكام البوصلة الاستراتيجية، فإن الاتحاد الأوروبي سوف يعمل على تعزيز استعداده الدفاعي والاستثمار في القدرات من خلال تطوير القاعدة التكنولوجية والصناعية.

وأكد الزعماء الأوروبيين "سنركز أيضا على الحراك العسكري، وعلى المرونة في الفضاء، وعلى مواجهة التهديدات الإلكترونية والهجينة والتلاعب بالمعلومات الأجنبية في جميع أنحاء الاتحاد، كما سلطت الحرب العدوانية الروسية الضوء بشكل أكبر على قوة العلاقات عبر الأطلسي".

عقدنا العزم على مساعدة أوكرانيا مساعدة أوكرانيا الاتحاد الأوروبي غرناطة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

محدش يفتي | منشور صادم من أحمد مرتضى بشأن نادي الزمالك 6 أكتوبر

موعد نهائي كأس مصر بين الأهلي والفائز من مواجهة الزمالك وبيراميدز

خالد طلعت يسخر من مجموعة الزمالك في الكونفدرالية الأفريقية

تأخرت كثيرا.. تعرف على أبرز تفاصيل نوة غسيل البلح بالإسكندرية

علامة شائعة كشفت إصابة هاني الناظر بالسرطان.. لو شعرت بها اكشف فورا

هتأخر ساعتك 60 دقيقة.. رسميا موعد انتهاء التوقيت الصيفي

"هتكلم بلغتهم علشان يفهموا".. محمد مصطفى شردي يوجه رسالة بالإنجليزية للبرلمان الأوروبي

صرف معاش تكافل وكرامة بالزيادة الجديدة .. 15 أكتوبر

ترشيحاتنا

ملحمة أكتوبر.. نصر سالم يحكي بطولات رجال الاستطلاع خلف خطوط العدو

تكتب المعلومات على القماش.. بطولات شيخة المجاهدين فرحانة حسين في حرب أكتوبر

جنرال إيطالي سابق: الجنود المصريون استخدموا الكباري المتنقلة باحترافية في حرب 1973

فرصة .. اشتر مرسيدس GLA من غير جمارك

هتقبض كام ؟ احسب معاشك بعد زيادة الحد الأدنى في يناير 2024

اللواء محمد ثروت النصيري لـ "صدى البلد": دمرت دبابات العدو في سيناء .. وإرادة المقاتل المصري حققت النصر في حرب أكتوبر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعرض سائقو شاحنة مجلس محلي لموقف صادم في بريطانيا |شاهد

مشروب شهير في كل بيت يحمي من مرض السكري.. احرص عليه يوميا

قبلة الموت.. فيديو صادم لـ رجل أجنبي يدخل ثعبانا ساما في فمه

انفجار نجم ميت بالفضاء.. وطاقته تهدد الأرض والبشر في هذه الحالة

فيديو

مش عايزة تتكلم.. لماذا حذفت شيري عادل صورها مع زوجها / فيديو جراف

انقطاع الإنترنت بعد 5 أيام | ماذا سيحدث؟

علامة كشفت مرض هاني الناظر.. اعرف تطورات حالته الصحية

شكرا يا ريس.. المفرج عنهم يعبرون عن فرحتهم بالعودة لأسرهم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: خمسون عامًا نصرًا وشرفًا وكرامةً

علاء سليم

علاء سليم يكتب: وما النصرُ إلا من عند الله

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: الذكرى الخمسون لنصر أكتوبر العظيم 

مني أحمد

منى أحمد تكتب: أكتوبر .. الملحمة الوطنية

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: نصر أكتوبر والمستحيل ليس مصريا

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: باقي زكي والساتر الترابي

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: أجمل شعور بالعالم

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: التنمية المستدامة ومستقبل الطيران العالمي

اﻟﻤﺰﻳﺪ