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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

بسبب التطبيقات.. كوريا تحذر جوجل وآبل

بسبب التطبيقات..
بسبب التطبيقات.. كوريا تحذر جوجل وآبل

أعلنت هيئة تنظيم الاتصالات في كوريا الجنوبية أنها حذرت شركتي جوجل وآبل من توقيع غرامات عليهما قد تصل لأكثر من 50.5 مليون دولار، بسبب سوء استخدامهما لسيطرتهما على سوق التطبيقات.

كشفت لجنة الاتصالات الكورية في بيانها أن شركتي جوجل وآبل أجبرتا مطوري التطبيقات على طرق دفع معينة جعلت مراجعة وتقييم التطبيقات غير منصفة بالمرة، وأخطرت اللجنة الشركتين لتصحيح الوضع.

من ناحية أخري ردت جوجل أنها منذ بدء التحقيق فى الواقعة بتاريخ أغسطس 2022، تواصل تقديم تجربة آمنة ومنصفة للجيمع.

يذكر أن كوريا الجنوبية أصدرت في عام 2021 تعديلًا على قانون الاتصالات، يمنع مشغلي متاجر التطبيقات من إجبار مطوري التطبيقات على الدفع بانزمة محددة بعينها.

لتنهي لجنة الاتصالات الكورية الأمر بعد التحقيق وسماع الشركتين بتوقيع غرامة قدرها 50.47 مليون دولار على شركتى جوجل وآبل.

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