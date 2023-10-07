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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

رئيس عربية النواب: بيان البرلمان الأوروبي تدخل مرفوض فى الشئون الداخلية لمصر

مجلس النواب
مجلس النواب

أعلن النائب أحمد فؤاد أباظة رئيس لجنة الشئون العربية بمجلس النواب رفضه وبشكل قاطع لبيان البرلمان الأوروبى حول الانتخابات الرئاسية المصرية معتبره بمثابة تدخل سافر فى الشئون الداخلية لمصر التى لاتقبل بأى شكل من الاشكال أى إملاءات خارجية.

وقال (أباظة) فى بيان له أصدره اليوم إن هذا البيان  مخالف للقانون الدولى ويحتوى على أكاذيب ومعلومات خاطئة لاترددها الا قوى الشر والظلام والارهاب لتضليل الرأى العام العالمى بصفة عامة والرأى العام الأوروبى بهدف الاساءة للدولة المصرية، مشيراً الى أن الانتخابات المصرية تديرها جهة مستقلة هى الهيئة الوطنية للانتخابات وهى هيئة إدارية بتشكيل قضائى وتخضع قراراتها لرقابة القضاء المصرى إضافة الى أن الهيئة الوطنية للانتخابات الرئاسية أكدت بكل وضوح أنها تقف على مسافة واحدة من كل المرشحين، وأن الانتخابات ستدار وفق القانون والدستور وطبقا للمعايير الدولية.

وقال النائب أحمد فؤاد أباظة: إنه لا صحة لما جاء فى بيان البرلمان الأوروبى من وجود تضييق على بعض المرشحين فى استخراج التوكيلات للمرشحين المحتملين خاصة أن الهيئة الوطنية حددت عددا من مقار الشهر العقارى فى المدن والمراكز والمحافظات لاستخراج التوكيلات مشيراً أن ادعاء البعض من المرشحين المحتملين بالتضيق عليه فى استخراج التوكيلات هو استباق للأحداث ومحاولة منه للتغطية على عدم قدرته على استيفاء النصاب الدستورى من التوكيلات الشعبية التى قررها الدستور بـ 25 ألف توكيل موزعين على 15 محافظة مصرية بحد أدنى ألف توكيل فى المحافظة.

البرلمان الأوروبي مجلس النواب البرلمان الانتخابات الانتخابات الرئاسية صدى البلد

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