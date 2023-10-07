عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بعد وفاة نجم مسرح مصر.. معلومات عن سبب رحيله

مسرح مصر
مسرح مصر

توفي، منذ قليل، الفنان محمد بطاوي، أحد نجوم “مسرح مصر”، وذلك إثر تعرضه لـ أزمة قلبية مفاجئة.

نجم مسرح مصر 

معلومات عن الأزمة القلبية 

تحدث الأزمة القلبية عندما ينخفض ​​أو ينقطع تدفق الدم إلى القلب بشدة، يحدث الانسداد عادةً بسبب تراكم الدهون والكوليسترول والمواد الأخرى في شرايين القلب،  تسمى الرواسب الدهنية المحتوية على الكوليسترول باللويحات.

وتسمى عملية تراكم البلاك بتصلب الشرايين.

في بعض الأحيان، يمكن أن تتمزق اللويحة وتشكل جلطة تمنع تدفق الدم، ويمكن أن يؤدي نقص تدفق الدم إلى تلف أو تدمير جزء من عضلة القلب.

تحدث الأزمة القلبية عندما ينسد الشريان الذي ينقل الدم والأكسجين إلى القلب، وتتراكم الرواسب الدهنية المحتوية على الكوليسترول مع مرور الوقت، وتشكل لويحات في شرايين القلب.

إذا تمزقت اللويحة، يمكن أن تتشكل جلطة دموية، يمكن للجلطة أن تسد الشرايين، ما يسبب نوبة قلبية.

يؤدي نقص تدفق الدم إلى موت الأنسجة الموجودة في عضلة القلب.

هناك حاجة إلى علاج سريع للنوبة القلبية لمنع الوفاة.

أعراض الأزمة القلبية 

تختلف أعراض النوبة القلبية، بعض الأشخاص لديهم أعراض خفيفة، والبعض الآخر يعاني من أعراض حادة، بعض الأشخاص ليس لديهم أعراض.

تشمل أعراض الأزمة القلبية الشائعة ما يلي:

ألم في الصدر قد يشبه الضغط أو الضيق أو الألم أو العصر أو الألم.

ألم أو انزعاج ينتشر إلى الكتف، أو الذراع، أو الظهر، أو الرقبة، أو الفك، أو الأسنان، أو في بعض الأحيان الجزء العلوي من البطن.

عرق بارد.

تعب.

حرقة المعدة أو عسر الهضم.

الدوار أو الدوخة المفاجئة.

غثيان.

ضيق في التنفس.

قد تعاني النساء من أعراض غير نمطية مثل الشعور بألم قصير أو حاد في الرقبة أو الذراع أو الظهر. 

في بعض الأحيان، تكون أول علامة على الإصابة بنوبة قلبية هي السكتة القلبية المفاجئة.

بعض النوبات القلبية تحدث فجأة، لكن تظهر لدى العديد من الأشخاص علامات وأعراض تحذيرية قبل ساعات أو أيام أو أسابيع. 

قد يكون ألم الصدر أو الضغط (الذبحة الصدرية) الذي يستمر في الحدوث ولا يختفي مع الراحة علامة إنذار مبكر.

تحدث الذبحة الصدرية بسبب انخفاض مؤقت في تدفق الدم إلى القلب.

المصدر: mayoclinic.

مسرح مصر نجوم مسرح مصر محمد بطاوي معلومات عن الأزمة القلبية اعراض الازمة القلبية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد زفافه بـ3 سنوات.. وفاة نجم فريق مسرح مصر فجأة

2400 جنيه كاملة| الحكومة تجهز مفاجأة لأصحاب هذه المعاشات بعد موافقة النواب

الجرح وصل إلى 16 غرزة.. تفاصيل الحالة الصحية لـ محمود الخطيب

إيه يا حشرة.. تسريب صوتي لواقعة صفع لقاء سويدان لـ ميدو عادل

عيار 21 الآن مفاجأة|أسعار الذهب في محلات الصاغة بعد تراجع 250 جنيهًا

أسعار الأرز تفاجئ المواطنين.. كم وصل ثمن الكيلو في الأسواق ؟

أمطار ورياح مثيرة للرمال على هذه المناطق|الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الساعات المقبلة

تعرف على أخرالتطورات الصحية لـ آيتن عامر

موضوعات متعلقة

طريقة عمل ساندوتش فول بالليمون المعصفر| أحلى من المحلات

بفستان محتشم.. مي كساب تستعرض رشاقتها| شاهد

نشرة المرأة و الصحة| أطعمة تسبب السرطان توقف عن تناولها فورا...4 كوارث متوقعة .. احذر استخدام الهاتف في المرحاض

ما الأسباب المؤدية إلى مشاكل الصحة العقلية| تفاصيل صادمة

طريقة عمل الجبنه الكوبايات بالقشطة.. بخطوات سهلة

طريقة عمل ناجتس الدجاج .. أحلى من الجاهز

نشرة المرأة والصحة.. علامة شائعة كشفت إصابة هاني الناظر بالسرطان ونيرمين الفقي تثير الجدل

في عيد ميلادها...إطلالات ريم البارودي المثيرة للجدل .. شاهد

ترشيحاتنا

بـ 85 الف جنيه فقط .. اركب سيارة "ياباني" موديل 2004

حركة الجهاد الفلسطينية تعلن انضمامها إلى الهجوم على إسرائيل

المرشح عبدالفتاح السيسي يجري الكشف الطبي لاستكمال أوراقه| شاهد

طوفان الأقصي.. جندي إسرائيلي جديد في قبضة المقاومة الفلسطينية.. شاهد

شاهد.. صدمة المخابرات الإسرائيلية بعملية المقاومة الفلسطينية

طوفان الأقصى.. إصابة قائد عسكري إسرائيلي كبير برصاص المقاومة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد وفاة نجم مسرح مصر.. معلومات عن سبب رحيله

بسبب حشرة.. إغلاق سبع مدارس في فرنسا| تفاصيل

طريقة عمل ساندوتش فول بالليمون المعصفر| أحلى من المحلات

بعد زفافه بـ3 سنوات.. وفاة نجم فريق مسرح مصر فجأة

فيديو

من هي .. ما من امرأة أضرت بإيلون ماسك كما فعلت «فيديوجراف»

طلاق ثم إعلان خطوبة.. مفاجأة الأردني ميكس وضحى العريبي

بائع سمنة صباحا وطبيب نساء مساءً.. حكاية دكتور قرر العيش في جلباب أبيه

موعد صرف معاش تكافل وكرامة| اعرف الزيادة الجديدة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: بعد خمسين عاما .. شكرا جيل أكتوبر العظيم

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: نصر أكتوبر.. 50 سنة وإسرائيل تراجع نفسها

عائشة غنيمي

عائشة غنيمي تكتب: إرادة شعب مصر رافضة لبيان البرلمان الأوروبي

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: خمسون عامًا نصرًا وشرفًا وكرامةً

علاء سليم

علاء سليم يكتب: وما النصرُ إلا من عند الله

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: الذكرى الخمسون لنصر أكتوبر العظيم 

مني أحمد

منى أحمد تكتب: أكتوبر .. الملحمة الوطنية

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: نصر أكتوبر والمستحيل ليس مصريا

اﻟﻤﺰﻳﺪ