بعد وفاة نجم مسرح مصر.. معلومات عن سبب رحيله

توفي، منذ قليل، الفنان محمد بطاوي، أحد نجوم “مسرح مصر”، وذلك إثر تعرضه لـ أزمة قلبية مفاجئة.

نجم مسرح مصر

معلومات عن الأزمة القلبية

تحدث الأزمة القلبية عندما ينخفض ​​أو ينقطع تدفق الدم إلى القلب بشدة، يحدث الانسداد عادةً بسبب تراكم الدهون والكوليسترول والمواد الأخرى في شرايين القلب، تسمى الرواسب الدهنية المحتوية على الكوليسترول باللويحات.

وتسمى عملية تراكم البلاك بتصلب الشرايين.

في بعض الأحيان، يمكن أن تتمزق اللويحة وتشكل جلطة تمنع تدفق الدم، ويمكن أن يؤدي نقص تدفق الدم إلى تلف أو تدمير جزء من عضلة القلب.

تحدث الأزمة القلبية عندما ينسد الشريان الذي ينقل الدم والأكسجين إلى القلب، وتتراكم الرواسب الدهنية المحتوية على الكوليسترول مع مرور الوقت، وتشكل لويحات في شرايين القلب.

إذا تمزقت اللويحة، يمكن أن تتشكل جلطة دموية، يمكن للجلطة أن تسد الشرايين، ما يسبب نوبة قلبية.

يؤدي نقص تدفق الدم إلى موت الأنسجة الموجودة في عضلة القلب.

هناك حاجة إلى علاج سريع للنوبة القلبية لمنع الوفاة.

أعراض الأزمة القلبية

تختلف أعراض النوبة القلبية، بعض الأشخاص لديهم أعراض خفيفة، والبعض الآخر يعاني من أعراض حادة، بعض الأشخاص ليس لديهم أعراض.

تشمل أعراض الأزمة القلبية الشائعة ما يلي:

ألم في الصدر قد يشبه الضغط أو الضيق أو الألم أو العصر أو الألم.

ألم أو انزعاج ينتشر إلى الكتف، أو الذراع، أو الظهر، أو الرقبة، أو الفك، أو الأسنان، أو في بعض الأحيان الجزء العلوي من البطن.

عرق بارد.

تعب.

حرقة المعدة أو عسر الهضم.

الدوار أو الدوخة المفاجئة.

غثيان.

ضيق في التنفس.

قد تعاني النساء من أعراض غير نمطية مثل الشعور بألم قصير أو حاد في الرقبة أو الذراع أو الظهر.

في بعض الأحيان، تكون أول علامة على الإصابة بنوبة قلبية هي السكتة القلبية المفاجئة.

بعض النوبات القلبية تحدث فجأة، لكن تظهر لدى العديد من الأشخاص علامات وأعراض تحذيرية قبل ساعات أو أيام أو أسابيع.

قد يكون ألم الصدر أو الضغط (الذبحة الصدرية) الذي يستمر في الحدوث ولا يختفي مع الراحة علامة إنذار مبكر.

تحدث الذبحة الصدرية بسبب انخفاض مؤقت في تدفق الدم إلى القلب.

المصدر: mayoclinic.