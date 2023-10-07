الاقتصاد الأميركي يضيف 336 ألف وظيفة في سبتمبر

أضاف القطاع الخاص غير الزراعي الأميركي وظائف تتجاوز وبفارق كبير توقعات المحللين في سبتمبر مما قد يعزز اتجاه الفدرالي الأميركي في عملية التشديد النقدي.

ووفقاً لبيانات مكتب إحصاءات العمل الصادرة ، أضاف الاقتصاد الأميركي 336 ألف وظيفة الشهر الماضي، مقابل توقعات المحللين عند 171 ألف وظيفة.

هذا وتم تعديل بيانات شهر أغسطس بالرفع بنحو 40 ألف وظيفة إلى 227 ألفاً.

واستقر معدل البطالة عند 3.8% مقارنة بتوقعات بتراجعه بنحو 0.1%.

ونمت الأجور الشهر الماضي بنحو 0.2% على أساس شهري، وبنسبة 4.2% على أساس سنوي.

أما توقعات المحللين لنمو الأجور في أميركا فأشارت إلى مستويات 0.3% و4.3% على الترتيب.

وقاد قطاع الضيافة حركة إضافة الوظائف في القطاع الخاص الأميركي الشهر الماضي عند 96 ألفاً.

فيما تمت إضافة 41 ألف وظيفة لقطاع الرعاية الصحية.