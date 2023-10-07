فاو: استقرار أسعار الغذاء العالمية في سبتمبر

استقر مؤشر الأسعار العالمية لمنظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (فاو) الشهر الماضي، وسط تراجع أسعار القمح والأرز، وزيادة أسعار السكر.

ووفقاً للبيانات الصادرة ، فإن مؤشر الفاو الذي يتتبع السلع الغذائية الأكثر تداولا في العالم سجل 121.5 نقطة في الشهر الماضي مقارنة مع 121.6 نقطة بعد التعديل في أغسطس

وتمثل تلك المستويات تراجعاً بنحو 10.7% و24% على أساس سنوي ومن أعلى مستوى على الإطلاق المسجل في مارس العام الماضي على الترتيب.

هذا وتراجعت أسعار القمح والأرز عالمياً بنحو 1.6% و0.5% على الترتيب، وسط انخفاض الطلب على التصدير بعد صعوده 10% في أغسطس .

كما انخفضت أسعار الزيوت النباتية 3.9% ومنتجات الألبان بنحو 2.3%.

على الجانب الآخر، ارتفعت أسعار السكر 9.8% على أساس شهري وهو أعلى مستوى منذ نوفمبر 2010، وسط تنامي المخاوف وسط توقعات بقلة المعروض العالمي في الموسم المقبل والمرتبطة بمخاوف من تأثير ظاهرة النينيو المناخية على الإنتاج.