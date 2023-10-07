‏القبض على شخصين يتاجران في النقد الأجنبي بالتجمع الأول

ألقى رجال الأمن بالقاهرة القبض على شخصين عثر بحوزتهما على مبالغ مالية كبيرة وقيامهما بالإتجار في النقد الأجنبي خارج السوق المصرفي.

أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام شخصين يحملان جنسية إحدى الدول مقيمان بمحافظة الجيزة بالإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى بنطاق دائرة قسم شرطة التجمع الأول ، تم ضبطهما وبحوزتهما مبالغ مالية "عملات أجنبية- محلية".

وبمواجهتهما إعترفا بممارستهما نشاط إجرامى تخصص فى الإتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.