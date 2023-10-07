عبدالستار ناجي: مهمة صعبة تواجه لجنة تحكيم مهرجان البحرين السينمائي

عبر الناقد السينمائي عبدالستار ناجي رئيس لجنة تحكيم مهرجان البحرين السينمائي عن عظيم تقديره للمستوى الرفيع الذى ظهر به حفل افتتاح أعمال الدورة الثالثة لمهرجان البحرين السينمائي في دورته الثالثه التى افتتحها وزير الاعلام الدكتور رمزان بن عبدالله النعيمي والذى شدد في كلمته الافتتاحية على الدعم الذى يحظي به المهرجان وايضا صناعة السينما والفنون بشكل عام .

وأشار ناجي الى انه يشعر بالفخر والاعتزاز للثقافة التى منح اياها من قبل اللجنة المنظمة وايضا اعضاء لجنة التحكيم والتى ضمت كوكبة من الكوادر ومنها رئيس مهرجان افلام السعودية الشاعر احمد الملا والمخرج البحريني عامر الخفش والموسيقار البحريني محمد الحداد والسينمائي البحريني صالح ناس .

وقال عبدالستار ناجي أن لجنة التحكيم كانت امام حفنة متميزة من الافلام العربية الروائية القصيرة وايضا البحرينية ذهبت في اتجاهات فنية وفكرية متعددة . مما يشير الى التطور الكبير الذى شهدته صناعة السينما البحرينية والعربية بالاضافة الى المكانة التى راح يحتلها مهرجان البحرين للسينما الذى ينظمة نادي البحرين للسينما بدعم من وزارة الاعلام في مملكة البحرين .

كما اشاد ناجي بالورش الفنية المتخصصة التى غطت جملة حرفيات صناعة الفن السابع ومشاركة خليجية وعربية ودولية بالاضافة الى الدروس السينمائية التى شارك بها عناصر سينمائية متخصصة . وشدد ايضا الى المستوى الرفيع للمشاهد البحريني الذى غصت به صالات العرض حتى الان . حيث يتواصل المهرجان في الفترة من 5- 9 اكتوبر الجاري .

وفي ختام تصريحه أكد الناقد عبدالستار ناجي على ان مملكة البحرين تمتلك البنية الاساسية لاقامة صناعة للانتاج السينمائي والتلفزيوني الدرامي التي تلبية كافة الاتجاهات الفنية بالاضافة الى الكوادر الفنية المتخصصة والتى تمتلك التجربة الفنية العريضة والتى تعتبر عماد اساسي في جميع الاعمال الدرامية على صعيد الكوادر الفنية امام الكاميرا او خلفها بالاضافة الى ما تتمتع به مملكة البحرين من تنوع جغرافي ثري وعميق .