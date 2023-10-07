شاهد.. المقاومة تستولي على موقع «ناحل عوز» ضمن معركة ‎طوفان الأقصى

لحاقا بأمريكا، أعرب الاتحاد الأوروبي عن موقفه من هجوم المقاومة اليوم، السبت، على إسرائيل.

وفق ما ذكرت وسائل الإعلام المتفرقة، أعرب الاتحاد الأوروبي عن موقفه المتضامن مع إسرائيل ورفضه لهجوم المقاومة.

وأعلنت إسرائيل "حالة الحرب"، وشنت غارات جوية على قطاع غزة في أعقاب هجوم صاروخي مفاجئ، وفق ما ذكرت صحف دولية.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في بيان بالفيديو عقب الهجمات إن البلاد في حالة حرب.

وأكد: "نحن في حالة حرب وسوف ننتصر"، مضيفاً أن "عدونا سيدفع ثمناً لم يعرفه من قبل".

وتداولت مواقع فلسطينية ما قامت به المقاومة الفلسطينية من إنجازات ضد الجيش الإسرائيلي وتكبيده خسائر كبيرة ومقتل عدد كبير من الجنود الإسرائيليين.

ونشرت المواقع مشاهد مما قامت به كتائب القسام والتي تنشر مشاهد جديدة للاستيلاء على موقع "ناحل عوز" شرق غزة ضمن معركة ‎طوفان الأقصى.

كما نشرت كتائب القسام مشاهد حصرية لأعمال المقاومة ضد الاحتلال ونجاحها الكبير في تخويف العدو.

وقبل ذلك، نشر نشطاء فلسطينيون مقاطع فيديو لقوة العمل المقاوم في غزة ضد قوات الاحتلال، والذي أظهر شجاعة كبيرة ضد الحرب التي أعلنتها إسرائيل ضدهم.

وجرى تداول مقطع فيديو يظهر اقتياد أسيرة إسرائيلية في مركبة صغيرة.

يأتي ذلك فيما تشهد مدن الإحتلال حالة فوضى كبيرة بعد العملية التي تخوضها قوات المقاومة.

يأتي ذلك، فيما من المقرر أن تعقد الحكومة الإسرائيلية اجتماعا لمجلس الوزراء في الساعة 17:00 مساء بالتوقيت المحلي.

كما سيعقد وزير الأمن القومي إيتمار بن جفير ومفوض الشرطة الإسرائيلية كوبي شبتاي تقييمًا للوضع في مقر الشرطة الإسرائيلية.

