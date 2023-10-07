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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

طوفان الأقصى.. القسام تصل سجن عسقلان وتحرر الأسرى الموجودين بداخله

كتائب القسام
كتائب القسام

ذكرت صحيفة اللواء اللبنانية، أن كتائب القسام وصلت إلى سجن عسقلان حيث بدأت عملية لتحرير الأسرى الموجودين في السجن، مؤكدا أن العمليات تجري كما هو مخطط لها.

وأضاف  أبو عبيدة في تصريحات له : العدو سيصاب بالذهول عندما يستفيق من صدمته ويدرك حجم خسارته

و تابع قائلا : على أهلنا في الضفة والقدس التحرك باتجاه المستوطنات والحواجز للمشاركة في عملية طوفان الأقصى.

واستطرد : ها هو العدو يتهاوى أمامكم كنمر من ورق، يا أهلنا في الضفة دفعوه ثمن تدنيسه للأقصى.

وأتم : ازرعوا الرعب والكابوس في صفوف الاحتلال النمر الورقي الذي يسترجل على شعبنا من سنين ها هو أماكم يتهاوى وساهموا في شرف تركيعه.

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