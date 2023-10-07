طوفان الأقصى.. المقاومة الفلسطينية تتجول في كل المستوطنات القريبة من غزة

أكد المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت 7 أكتوبر 2023، أن عناصر المقاومة الفلسطينية تتجول في كل المستوطنات القريبة من قطاع غزة، بحسب ما أودته شبكة "سكاي نيوز".

وأعلنت الإذاعة الإسرائيلية، في وقت سابق من اليوم السبت، عن حشد عشرات آلاف من جنود الاحتياط من قطاعات جيش الاحتلال الإسرائيلي.

واعترف جيش الاحتلال الإسرائليي، أن المقاومة الفلسطينية تسيطر على 7 مستوطنات حدودية مع قطاع غزة.

واندلعت اشتباكات بين مسلحين فلسطينيين تابعين لحركة حماس تسللوا إلى المستوطنات الإسرائيلية، وبين الأمن الإسرائيلي.

وقالت الهيئة العامة للبث الإسرائيلي: "سيطر مسلحون على مركز الشرطة في سديروت، وسقط عدد من الجرحى".، مضيفة أنه ويجري تبادل لإطلاق النار بين المسلحين وجنود جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وأعلنت إسرائيل حالة التأهب للحرب ووافق وزير الدفاع على استدعاء جنود الاحتياط.

وأكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس "أبو مازن"، في وقت سابق من اليوم السبت 7 أكتوبر 2023، على حق الشعب الفلسطيني في الدفاع عن نفسه، فيما أكد رئيس وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلية أن تل أبيب في حالة حرب.