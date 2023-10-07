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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

هشام حطب: قرار السيسي بزيادة مكافأت الأبطال دافع للمزيد من الإنجازات

صدى البلد

أعرب المهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية عن شكره لرئيس الجمهورية  عبدالفتاح السيسي على الدعم الكبير الذي يقدمه للرياضية والرياضة المصرية والذي شهد تطورا بشكل غير مسبوق علي مر العصور من ناحية البنية التحتية والمنشآت وتدريب الكوادر البشرية، وأصبحت مصر قادرة علي استضافة البطولات الدولية والقارية في أي وقت.


وقال المهندس هشام حطب، قرار رفع قيمة مكافأت اللاعبين عن البطولات سواء الأولمبية أو الأفريقية أو العربية يمنح الرياضيين المزيد من الدوافع في الفترة القادمة من أجل مزيد من النجاحات والبطولات والانجازات الكبيرة التي تشهدها الرياضة المصرية في الفترة الحالية بفضل الدعم الكبير والإهتمام الغير محدود والذي إنعكس على الانجازات الكبيرة التي تحققت في الفترة الحالية والطفرة الكبيرة التي تشهدها نتائج .


وأضاف المهندس هشام حطب ، التعاون المثمر بين اللجنة الأولمبية ووزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحي ساهم بشكل كبير في النجاحات التي تتحقق خلال الفترة الحالية ومازال لدينا طموحات أكبر في الفترة القادمة ونتطلع لمزيد من الانتصارات والميداليات في جميع البطولات ومصر حاليا تحقق بطولات وميداليات لم تتحقق في السنوات الماضية ولكن بفضل الدعم الكبير والحوافز المتجدده للرياضيين والتعاون المثمر بين الجميع اتحادات رياضات واللجنة الأولمبية المصرية ووزارة الشباب والرياضة وجميع جهات الدولة المصرية وإهتمام رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي ومازال لدينا الكثير في الفترة القادمة. 

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