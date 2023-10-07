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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

يديعوت أحرونوت: شركات طيران عالمية تعلن إلغاء الرحلات الجوية إلى إسرائيل

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

نشرت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية، أن شركات الطيران العاليمة قامت بإلغاء الرحلات الجوية إلى إسرائيل، وتم تحويل ما لا يقل عن 5 طائرات كانت في طريقها إلى إسرائيل عن مسارها.

وذكرت الصحيفة الإسرائيلية، أنه ما لا يقل عن خمس رحلات طيران لشركة Visayer أقلعت هذا الصباح متوجهة إلى إسرائيل من وجهات مختلفة في أوروبا إلى الميناء الذي أقلعت منه أو تم تحويلها للهبوط في قبرص.

وأوضحت أنه بالإضافة إلى ذلك، يُظهر التحقق من الموقع الإلكتروني لقوات الجيش الإسرائيلية أن شركات الطيران الأجنبية بدأت في إلغاء الرحلات الجوية التي كان من المفترض أن تهبط في إسرائيل اليوم. على سبيل المثال، ألغت شركة EasyJet رحلة من أمستردام كان من المفترض أن تهبط في الساعة 1:10 ظهرًا. وألغت شركات طيران أول نيبون اليابانية وإير كندا ويونايتد إيرلاينز وخطوط بروكسل الجوية ولوفتهانزا رحلاتها من فرانكفورت.

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