شاهد.. رعب الإسرائيليين من هجوم المقاومة اليوم في معركة طوفان الأقصى

نشر نشطاء على فيسبوك ، فيديو لحالة الرعب التي أصابت الإسرائيليين من هجوم المقاومة اليوم على إسرائيل.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية، إن قوات حماس سيطرت على 3 مستوطنات على الأقل في غلاف غزة، بعد نحو 5 ساعات من بدء الهجوم المفاجئ للحركة، صباح السبت.

وأظهرت صور ومقاطع فيديو مسلحي حماس في عدد من المستوطنات الإسرائيلية القريبة من غزة، بعد تسللهم عبر الحدود.

وتشن الحركة منذ صباح السبت هجوما على إسرائيل، عبر إطلاق مئات الصواريخ وتسلل مسلحين إلى الداخل الإسرائيلي.

وقالت القناة 12 الإسرائيلية، إن الهجوم أسفر عن إصابة ما لا يقل عن 300 شخص نقلوا إلى المستشفيات، منهم 40 على الأقل في حالة خطيرة.

وأكد الجيش الإسرائيلي ، أن قواته تخوض معارك "برية" السبت ضد مقاتلين فلسطينيين في المناطق المحيطة بقطاع غزة "بعد تسلل هؤلاء بالمظلات بحرا وبرا".

وقال المتحدث باسم الجيش ريتشارد هيخت خلال إيجاز صحفي: "كانت عملية برية مشتركة تمت من خلال طائرات مظلية عبر البحر والأرض".