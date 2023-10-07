موعد مباراة ريال مدريد وأوساسونا في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

يستضيف فريق ريال مدريد نظيره أوساسونا، اليوم السبت، على ملعب سانتياجو برنابيو ، في إطار منافسات الجولة التاسعة من مسابقة الدوري الإسباني.

موعد مباراة ريال مدريد وأوساسونا والقنوات الناقلة

وتقام مباراة ريال مدريد وأوساسونا في تمام الخامسة والربع مساء، وتذاع عبر قنوات beIN Sports HD 3 و beIN Sports Fr 5 HD max و LaLiga TV Bar.



ريال مدريد ضد أوساسونا



ويستهدف فريق ريال مدريد بقيادة مدربه الايطالي كارلو أنشيلوتي تحقيق الفوز في مباراة اليوم لتأمين صدارة الليجا.

وجاءت قائمة ريال مدريد لمواجهة أوساسونا كالتالي:

حراسة المرمى: لونين، كيبا، دييجو بينييرو.

خط الدفاع: كارفاخال، لوكاس فاسكيز، فران جارثيا، ميندي، روديجر ، كاريّو.

خط الوسط: بيلينجهام، كروس، مودريتش، كامافينجا، فالفيردي، تشواميني، ثيبايوس.

خط الهجوم: فينيسيوس جونيور، رودريجو، خوسيلو، إبراهيم دياز.

على الجانب الآخر، يامل فريق أوساسونا في نتيجة إيجابية أمام ريال مدريد، للحفاظ على تواجده في منقطة وسط الجدول.

ويتصدر ريال مدريد ترتيب الدوري الإسباني برصيد 21 نقطة، وبفارق نقطة وحيدة عن برشلونة صاحب المركز الثاني, بينما يأتي أوساسونا في المركز العاشر برصيد 10 نقاط.