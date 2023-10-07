الغرف التجارية: قطاع الاتصالات يستحوذ علي الجزء الأكبر من ريادة الأعمال بمصر

قال علاء عز، امين عام اتحاد الغرف التجارية، أن مؤتمر تكني تحول من مؤتمر محلي لدعم قطاع الاتصالات الي مؤتمر إقليمي يجتمع فيه مسئولي عدد من المشاريع بالاتحاد الأوروبي.

واضاف عز علي هامش مؤتمر تكني الذي انطلقت فعالياته اليوم أن المشاركة في المؤتمر هذا العام قوية علي مستوي القطاع الخاص والحكومي وجميع قطاعات الاتصالات وكافة الحاضنات والجامعات .

وأوضح عز، أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات نجح في أن يستحوذ علي اكبر جزء من ريادة الأعمال في مصر، مشيرا إلى أن اتحاد الغرف التجارية شريك أساسي في دعم تكنولوجيا المعلومات.

وقال إن دور اتحاد الغرف التجارية شريك دائم للمؤتمر والترويج وجذب هيئات تمويلية ونعمل على دعم تلك القطاعات والتدريب والترويج الدولي لشركات المصرية بالاتحاد الأوروبي والتحول للعولمة واعطاء بعض المنح ويتم ربط الشركات الرائدة مع شركات افريقيا .