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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

البنانى يعلن إستخراج بطاقات خاصة للإعلاميين لتغطية إنتخابات الزمالك

صدى البلد

كشف الدكتور عماد البناني رئيس اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك والمدير التنفيذي عن استخراج تصريحات خاصة لوسائل الإعلام التي ستقوم بتغطية انتخابات النادي المقبلة المقرر لها يوم 20 أكتوبر الجاري.

وأكد الدكتور عماد البناني أنه يتطلب من كل مؤسسة إعلامية ترغب في تغطية الانتخابات إرسال خطاب رسمي موجه لرئيس اللجنة المكلفة بإدارة النادي بالأسماء التي سيتم تكليفها بتغطية الانتخابات لإدارة العلاقات العامة بالنادي في موعد أقصاه يوم الأربعاء المقبل الموافق 11 أكتوبر الجاري، كي يتسنى للنادي استخراج التصريحات قبل الانتخابات.

قرعة الكونفيدرالية 

أسفرت قرعة دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية عن تواجد الزمالك على رأس المجموعة الثانية، ويتواجد معه أندية ساجرادا الأنجولي و سوار الغيني و أبو سليم الليبي.

وجاءت مواعيد مباريات الزمالك في دور المجموعات كالتالي:

الجولة الأولي يوم  26 نوفمبر

الزمالك × أبو سليم الليبي في القاهرة

الجولة الثانية يوم  3 ديسمبر
سوار الغيني × الزمالك في غينيا

الجولة الثالثة يوم  10 ديسمبر
الزمالك × ساجرادا الأنجولي في القاهرة

الجولة الرابعة يوم 20 ديسمبر
ساجرادا الأنجولي× الزمالك  في أنجولا
الجولة الخامسة يوم  25 فبراير 2024
أبو سليم الليبي × الزمالك  في ليبيا

الجولة السادسة يوم 3 مارس 2024
الزمالك × سوار الغيني  في القاهرة

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