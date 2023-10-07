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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

المصري يتقدم بهدف أمام الداخلية في الشوط الأول

صدى البلد

انتهت أحداث الشوط الأول من مباراة الداخلية والمصري البورسعيدي، بتقدم الأخير بهدف دون رد، في المباراة المقامة على استاد برج العرب، ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وأحرز محمد جابر، نجم المصري البورسعيدي، الهدف، في الدقيقة 8 من عمر الشوط الأول. 

وخاض فريق الداخلية، بقيادة ميمي عبد الرازق، المدير الفني، المباراة، بتشكيل مكون من:

محمود الزنفلي، أحمد عماد، محمود صابر، إيهاب سمير، محمود عبدالعزيز، كريم يحيى، محمود حسونه، ألان كيمبادي، أحمد سيد، محمد أسامة، أنس شندي.


بينما بدأ النادي المصري، بقيادة علي ماهر المدير الفني، المباراة، بتشكيل مكون من:

- في حراسة المرمى: عصام ثروت خط الدفاع: كريم العراقي، باهر المحمدي، عمرو موسى، حسين السيد خط الوسط: محمود حمادة، سمير فكري وأمامهما: فخر الدين بن يوسف، إلياس الجلاصي، ميدو جابر خط الهجوم: مروانذ حمدي.

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