عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

حزب الوفد يعلن تقديم عبد السند يمامة أوراق ترشحه لانتخابات الرئاسة.. اليوم

الدكتور عبد السند
الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد

أعلن حزب الوفد قرار الدكتور عبد السند يمامة، رئيس حزب الوفد، المرشح الرئاسي المحتمل، عن التقدم بأوراق ترشحه إلى الهيئة الوطنية للانتخابات اليوم الأحد في الحادية عشرة صباحًا.

مرشح حزب الوفد الدكتور عبدالسند يمامة

كان قد أعلن النائب الدكتور ياسر الهضيبي، سكرتير عام الوفد، المتحدث الرسمي والإعلامي باسم حملة رئيس الحزب، فى وقت سابق أنه تقرّر أن يتقدم مرشح حزب الوفد الدكتور عبدالسند يمامة، رئيس الوفد، بأوراق ترشحه الخميس الماضى إلى الهيئة الوطنية للانتخابات في تمام الساعة 11 صباحًا.

وأكد «الهضيبي» أن موكب رئيس الوفد سوف يتحرك من المقر الرئيسي للحزب في تمام الساعة العاشرة والنصف بمشاركة قيادات الحزب وأعضائه إلى مقر الهيئة الوطنية للانتخابات.

وكان قد توجه صباح الثلاثاء الماضى الدكتور عبد السند يمامة ، رئيس حزب الوفد والمرشح الرئاسي المحتمل إلى مستشفى الشيخ زايد التخصصي لإجراء الكشف الطبي لانتخابات الرئاسة.

وقال الدكتور ياسر الهضيبى، سكرتير عام حزب الوفد والمتحدث الرسمي لحزب الوفد إن الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد والمرشح الرئاسي المحتمل حصل على توقيع أكثر من ٢٠ عضوا من مجلس النواب من الهيئة البرلمانية لحزب الوفد.

حزب الوفد الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد المرشح الرئاسى المحتمل الهيئة الوطنية للانتخابات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تدخل عاجل من البنك المركزي والحكومة|بشرى للمصريين خلال ساعات.. ماذا يحدث؟

الحق اتجوز بسرعة| مفاجأة في أسعار الذهب وعيار 21 الآن بعد التراجع

الأرصاد تحذر من ظاهرتين جويتين .. غدًا الأحد

المقاومة أسرته بالملابس الداخلية.. من هو الجنرال الإسرائيلي نمرود ألوني؟

موعد حفل زفاف تامر عاشور على مذيعة CBC

تحذير من هذه الظاهرة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الساعات المقبلة

وقعت من طولها .. دخول زوجة شاعر غنائي شهير المستشفى بسبب الخيانة

11 ألفًا دفعة واحدة .. مفاجأة فى أسعار الحديد والأسمنت

ترشيحاتنا

طوفان الأقصى.. سلطات "سديروت" تطالب المستوطنين بعدم مغادرة المنازل

إجراءات احترازية لضمان سلامة "التغذية المدرسية" و15 صورة ترصد توزيعها على الطلاب

الانتخابات الرئاسية 2024.. الهيئة الوطنية تبدأ تلقي أوراق المرشحين في اليوم الرابع

موعد تغيير الساعة.. رسميا إلغاء التوقيت الصيفي وبدء العمل بالشتوي خلال أيام

الطيران الفيدرالي الأمريكي يحذر من التحليق قرب إسرائيل

جيش الاحتلال يعلن مقتل 26 من منتسبيه في عمليات أمس

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مباراة كرة للخداع الاستراتيجي ومثلية جولدا مائير.. كيف وصف البلوجرز حرب أكتوبر؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكرات؟

كوارث صحية عن الجبنة المثلثات|تعرف عليها

بعد ظهورها حافية القدمين .. إطلالات أثارت الجدل لياسمين صبرى

فيديو

مليون توكيل و424 تزكية .. حملة السيسي تقدم أوراق الترشح لانتخابات الرئاسة

حرّروا أسرى وأصابوا 750|طوفان الأقصى يضرب وتل أبيب ترد بـ16 طن مُتفجرات.. فيديوجراف

أمطار ورياح مثيرة للرمال على هذه المناطق.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الساعات المقبلة

في الأصل راجل .. أول متحولة تفوز بلقب ملكة جمال البرتغال |فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الفوريجي والانتخابات الرئاسية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. خطيئة البرلمان الأوروبي

نهال علام

نهال علام تكتب: أكتوبر وصلوات السلام للشهداء الأبرار

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: في ذكرى النصر.. نتحدث عن مصر

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: بعد خمسين عاما .. شكرا جيل أكتوبر العظيم

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: نصر أكتوبر.. 50 سنة وإسرائيل تراجع نفسها

عائشة غنيمي

عائشة غنيمي تكتب: إرادة شعب مصر رافضة لبيان البرلمان الأوروبي

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: خمسون عامًا نصرًا وشرفًا وكرامةً

اﻟﻤﺰﻳﺪ