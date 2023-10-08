حزب الوفد يعلن تقديم عبد السند يمامة أوراق ترشحه لانتخابات الرئاسة.. اليوم

أعلن حزب الوفد قرار الدكتور عبد السند يمامة، رئيس حزب الوفد، المرشح الرئاسي المحتمل، عن التقدم بأوراق ترشحه إلى الهيئة الوطنية للانتخابات اليوم الأحد في الحادية عشرة صباحًا.

مرشح حزب الوفد الدكتور عبدالسند يمامة

كان قد أعلن النائب الدكتور ياسر الهضيبي، سكرتير عام الوفد، المتحدث الرسمي والإعلامي باسم حملة رئيس الحزب، فى وقت سابق أنه تقرّر أن يتقدم مرشح حزب الوفد الدكتور عبدالسند يمامة، رئيس الوفد، بأوراق ترشحه الخميس الماضى إلى الهيئة الوطنية للانتخابات في تمام الساعة 11 صباحًا.

وأكد «الهضيبي» أن موكب رئيس الوفد سوف يتحرك من المقر الرئيسي للحزب في تمام الساعة العاشرة والنصف بمشاركة قيادات الحزب وأعضائه إلى مقر الهيئة الوطنية للانتخابات.

وكان قد توجه صباح الثلاثاء الماضى الدكتور عبد السند يمامة ، رئيس حزب الوفد والمرشح الرئاسي المحتمل إلى مستشفى الشيخ زايد التخصصي لإجراء الكشف الطبي لانتخابات الرئاسة.

وقال الدكتور ياسر الهضيبى، سكرتير عام حزب الوفد والمتحدث الرسمي لحزب الوفد إن الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد والمرشح الرئاسي المحتمل حصل على توقيع أكثر من ٢٠ عضوا من مجلس النواب من الهيئة البرلمانية لحزب الوفد.