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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

ردا على بيان البرلمان الأوروبي

برلماني : مصر لا تقبل الوصاية والتدخل في شئونها

النائب سيد حجازي
النائب سيد حجازي

رفض النائب سيد حجازي عضو مجلس الشيوخ وعضو لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي عن حزب مستقبل وطن بمحافظة القليوبية، بيان البرلمان الأوروبي ضد الدولة المصرية واصفًا إياه بالأكاذيب والتضليل الذي يعكس ويؤكد حجم العداء ضد الدولة المصرية وقياداتها السياسية مشددا على أن أي تدخل في الشأن المصري الداخلي مرفوض وغير مقبول خاصة عندما تستند بياناتهم إلى معلومات مغلوطة وكاذبة بما يؤكد علي أنه بيان مسيس لا علاقة له بالواقع المصري قائلا: "مصر دولة قوية وعصية على التدخلات الخارجية ودولة ذات سيادة".


واضاف حجازي في تصريحات صحفية اليوم أن الدولة المصرية راسخة ولديها مؤسسات وطنية وعلى رأسها الهيئة الوطنية للانتخابات التي أقرت حقوقا وضمانات لكل مرشحي الرئاسة، مشيرًا إلى أنهم يمارسون حقوقهم القانونية بكل حرية سواء في جمع التوكيلات أو التفويضات بكل حرية وما ورد مجافٍ للحقيقة.


وأوضح حجازي أن بيان البرلمان الأوروبي يفتقد أبسط قواعد السياسة من ناحية وأبجديات العمل القانوني من ناحية أخرى، مؤكدا  أن مصر دولة ذات سيادة.

 

وأكد عضو لجنة حقوق الإنسان أن مصر لا تقبل الوصاية والتدخل في شئونها ومصر تعطي درس للبرلمان الأوروبي بأنه غير مقبول التدخل في أعمال السلطة القضائية، ومش مقبول حد يطلب مننا التدخل في أعمال السلطة القضائية، وفي مشاكل في الدول الأوروبية تتعلق بحالة حقوق الانسان بداية من التمييز في التعامل مع اللاجئين وبناء على اللون والعقيدة والجنس وغيره".

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