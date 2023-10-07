الشوط الأول.. تشيلسي يتعادل مع بيرنلي في الدوري الإنجليزي

تعادل تشيلسي مع مضيفه بيرنلي، بهدف لمثله، في الشوط الأول من المباراة التي تجمعهما في الجولة الثامنة لبطولة الدوري الإنجليزي.

افتتح أودوبيرت التسجيل لـ بيرنلي في الدقيقة 15 من متابعةلـ تمريرة زميله فوستير.

وسجل المدافع أمين الدخيل هدف التعادل لـ تشيلسي في الدقيقة 43، بالخطأ في مرماه، لينتهي الشوط الأول بهدف لكل فريق.

تشكيل تشيلسي

وضم تشكيل تشيلسي كلًا من:

في حراسة المرمى: روبرت سانشيز

خط الدفاع: مارك كوكوريلا - أكسيل ديساسي - تياجو سيلفا - ليفي كولويل

خط الوسط: مويسيس كايسيدو - كونور جالاجير - إنزو فيرنانديز

خط الهجوم: كول بالمر - بروخا - رحيم ستيرلينج