المصري يهزم الداخلية بـ 3 أهداف في الدوري

فاز الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري البورسعيدي، بـ 3 أهداف مقابل هدف، أمام فريق الداخلية، في المباراة التي جمعت بين الفريقين، في إطار منافسات الجولة 3 من الدوري الممتاز على ملعب برج العرب.

وأحرز ميدو جابر أول أهداف مباراة المصري والداخلية في الدقيقة 8، ثم أحرز مروان حمدي الهدف الثاني في الدقيقة 49، وأضاف باهر المحمدي الهدف الثالث في الدقيقة 66.

بينما أحرز إيهاب سمير نجم الداخلية الهدف الوحيد للفريق في الدقيقة 81.

ورفع المصري البورسعيدي رصيده إلى 6 نقاط ليحتل المركز الـ 4 في جدول ترتيب الدوري الممتاز؛ بعدما حقق انتصارين، وخسر مرة واحدة أمام الأهلي في المباراة الافتتاحية.

وخاض المصري البورسعيدي، مباراة اليوم، أمام فريق الداخلية، بالتشكيل التالي:

عصام ثروت لحراسة المرمى.

في خط الدفاع: كريم العراقي، عمرو موسى، باهر المحمدي، حسين السيد.

خط الوسط: محمود حمادة، سمير فكري، إلياس الجلاصي.

في خط الهجوم: ميدو جابر، فخر الدين بن يوسف، مروان حمدي.