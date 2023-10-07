بوروسيا دورتموند يهزم يونيون برلين 4-2 في الدوري الألماني

فاز فريق بوروسيا دورتموند على يونيون برلين بأربعة أهداف مقابل هدفين، في الجولة السابعة لبطولة الدوري الألماني.

تقدم نيكلاس فولكروج بهدف لأصحاب الأرض في الدقيقة السابعة لكن يونيون برلين رد بهدفين حملا توقيع روبن جوسينس في الدقيقة التاسعة والمدافع الإيطالي المخضرم ليوناردو بونوتشي من ضربة جزاء في الدقيقة 31.

وفي الشوط الثاني انتفض دورتموند وسجل ثلاثة أهداف متتالية عن طريق نيكو شلوتيربيك في الدقيقة 49 وجوليان براندت في الدقيقة 54 وجوليان رايرسون في الدقيقة 71.

وبهذه النتيجة، ارتفع رصيد بوروسيا دورتموند لـ 17 نقطة في المركز الثاني، فيما تجمد رصيد يونيون برلين عند 6 نقاط في المركز الثالث عشر.