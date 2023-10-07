تشيلسي يواصل صحوته بالفوز على بيرنلي.. وشيفيلد يخسر من فولهام بالدوري الإنجليزي

فاز تشيلسي على مضيفه بيرنلي بأربعة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي تجمعهما في الجولة الثامنة لبطولة الدوري الإنجليزي.

افتتح أودوبيرت التسجيل لـ بيرنلي في الدقيقة 15 من متابعة لـ تمريرة زميله فوستير.

وسجل المدافع أمين الدخيل هدف التعادل لـ تشيلسي في الدقيقة 43، بالخطأ في مرماه، لينتهي الشوط الأول بهدف لكل فريق.

وفي الدقيقة 50 سجل كول بالمر الهدف الثاني لتشيلسي، قبل أن يضيف رحيم سترلينج الهدف الثالث في الدقيقة 65، فيما اختتم نيكولاس جاكسون الرباعية بهدف في الدقيقة 74.

ورفع تشيلسي رصيده إلى 11 نقطة ليحتل المركز العاشر، فيما تجمد رصيد بيرنلي عند 4 نقاط في المركز الثامن عشر.

وفي نفس الجولة، فاز فريق فولهام على شيفيلد يونايتد بثلاثة أهداف مقابل هدف.

تشكيل تشيلسي

وضم تشكيل تشيلسي كلًا من:

في حراسة المرمى: روبرت سانشيز

خط الدفاع: مارك كوكوريلا - أكسيل ديساسي - تياجو سيلفا - ليفي كولويل

خط الوسط: مويسيس كايسيدو - كونور جالاجير - إنزو فيرنانديز

خط الهجوم: كول بالمر - بروخا - رحيم ستيرلينج