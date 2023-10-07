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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

محمد عيد: الجاليات المصرية في الخارج حريصة على المشاركة الإيجابية بالانتخابات الرئاسية

محمد عيد أمين المصريين
محمد عيد أمين المصريين بالخارج عن حزب مصر أكتوبر

قال محمد عيد، أمين المصريين بالخارج عن حزب مصر أكتوبر، إن الجاليات المصرية في جميع أنحاء العالم تضع نصب أعينها المسئولية الواجبة والحق الدستوري في ضرورة المشاركة الإيجابية في انتخابات الرئاسة 2024، دعما للاستقرار السياسي والاقتصادي والأمني الذي تشهده البلاد.

وأضاف عيد، في بيان له اليوم، أن الجاليات المصرية في الخارج حريصة على أن يشهد العالم تجربة ديمقراطية فريدة، ومشاركة إيجابية فريدة، وذلك بالتعاون مع الجهات المسؤولة والقوى السياسية وممثلي المجتمع المدني عن مصر في الدول التي يعيشون فيها؛ لتبقى مصر مثلا يحتذى به وقدوة للجميع في أنحاء العالم.

وأكد أمين المصريين بالخارج عن حزب مصر أكتوبر، أن مصر تسير بخطى ثابتة في مسار البناء والتنمية وطريق البناء لتأسيس جمهورية جديدة، عابرة لكافة الأزمات والتحديات الصعبة التي تواجهها، وذلك من أجل تحقيق حياة كريمة ومستقبلا أفضل للمواطن المصري.

وشدد القيادي عن حزب مصر أكتوبر، على أن المصريين بالخارج لن يسمحوا لأي كيان أو جهة أن تفسد عليهم مشاركتهم في الانتخابات الرئاسية المقبلة، ولن يستجيبوا لدعوات المقاطعة التي ينادي بها أعداء الوطن، مؤكدا أنهم سيشاركون بقوة، وسيعطون صوتهم لمن يرونه مناسبا لحمل المسئولية وتلبية احتياجاتهم.

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