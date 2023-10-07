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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

النيجر تخفض ميزانية 2023 بنسبة 40% بسبب العقوبات الاقتصادية ضد قادة المجلس العسكري

النيجر
النيجر

قال المجلس العسكري في النيجر، في بيان متلفز، اليوم السبت، إن النيجر خفضت إنفاقها المقرر لعام 2023 بنسبة 40% بسبب العقوبات الدولية المفروضة بعد تولي الجيش السلطة في يوليو الماضي، مما يزيد من عرقلة الاقتصاد في واحدة من أفقر دول العالم.

وقال البيان إن ميزانية هذا العام، التي كانت متوقعة في البداية عند 3.29 تريليون فرنك أفريقي (5.3 مليار دولار)، تم تقليصها إلى 1.98 تريليون، دون أن يوضح أين ستسقط التخفيضات.

واعتقل جنود من الحرس الرئاسي الرئيس محمد بازوم في 26 يوليو/تموز وشكلوا حكومة انتقالية، في واحدة من سلسلة الانقلابات الأخيرة في منطقة الساحل بغرب أفريقيا.

وأثارت عملية الاستيلاء إدانات من الكتلة الإقليمية (إيكواس) والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، التي فرضت عقوبات أو جمدت أصولاً أو أوقفت المساعدات.

وقد أدى الحصار التجاري إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية وخلق نقصا في السلع الحيوية بما في ذلك الأدوية المنقذة للحياة. لكن لا يبدو أن ذلك قد أدى إلى تراجع الدعم الشعبي للمجلس العسكري في الداخل، حيث سئم الكثيرون من المصاعب والفساد الملحوظ الذي عاشه نظام بازوم.

والنيجر دولة قاحلة تقع على الطرف الجنوبي للصحراء الكبرى، وهي سابع أكبر منتج في العالم لليورانيوم، وهو المعدن المشع المستخدم على نطاق واسع في الطاقة النووية وعلاج السرطان.

كما أنها تعاني من الفقر وانعدام الأمن طويل الأمد الناجم عن الجماعات الإسلامية العنيفة. وهي تعتمد بشكل كبير على المساعدات. ووفقاً لتوقعاتها الأصلية، كان من المتوقع أن يأتي حوالي 40% من ميزانية هذا العام من شركاء خارجيين.

 

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