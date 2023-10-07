تنسيق عسكري مع الاحتلال .. بايدن : دعم أمن إسرائيل ثابت ولن يتزعزع

أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن أن دعم حكومته لأمن الكيان الصهيوني ثابت ولن يتزعزع، لافتًا إلى أنه تواصل مع قادة المنطقة لبحث تطورات الأوضاع بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

وأضاف بايدن أنه وجه مجلس الأمن القومي الأمريكي بالتنسيق عسكريا مع الإسرائيليين، كما ينسق مع عدة دول بشأن الأوضاع في إسرائيل.

وفي وقت سابق، أعلن مكتب رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، أجرى اتصالًا هاتفيًا برئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بشأن التطورات في إسرائيل.

وحسب صحيفة “تايمز أوف إسرائيل”، أكد بايدن أن الولايات المتحدة تقف إلى جانب إسرائيل، وتدعم بشكل كامل حق تل أبيب في الدفاع عن نفسها.

فيما وجه نتنياهو، شكره لـ بايدن، على دعمه، وأخبره أنه “ستكون هناك حاجة إلى حملة طويلة وقوية تفوز فيها إسرائيل”.