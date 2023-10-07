إنذار محمد شريف.. تعادل الخليج مع الرائد في الدوري السعودي

خيم التعادل السلبي بدون أهداف على أحداث مباراة الخليج والرائد، والتي جمعتهما في الجولة التاسعة لبطولة الدوري السعودي “دوري روشن”.

شباك الفريقين ظلت نظيفة رغم محاولاتهم للتسجيل، لينتهي اللقاء بحصول كل فريق على نقطة.

وشارك المحترف المصري محمد شريف في المباراة كاملة مع الخليج، وتحصل على بطاقة صفراء في الدقيقة 90.

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد الخليج لـ 9 نقاط في المركز الحادي عشر، ورصيد الرائد لـ 5 نقاط في المركز السابع عشر وقبل الأخير.

واستطاع شريف تسجيل هدف وصناعة آخر لصالح الخليج في الدوري السعودي، منذ انضمامه للفريق قادمًا من الأهلي، في الميركاتو الصيفي المنقضي.