أول رد فعل من حمزة المثلوثي بعد تقبيل حذاء شيكابالا

علق حمزة المثلوثي لاعب الزمالك علي تقبيلة لحذاء شيكابالا بعد هدف الأخير في شباك البنك الأهلي.

و كتب عبر فيسبوك: بالنسبة للقطة الاحتفال مع شيكا عفوية طبعا وأنا والله من كتر الحماس والفرحة نسيت شعملت، اللقطة مش صح أعتذر.

وحرص الإعلامي الرياضي خالد الغندور علي مشاركة جمهوره صورة من مباراة الزمالك والبنك الأهلي ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز .

وأظهرت الصورة التى نشرها الغندور قيام حمزة المثلوثي لاعب الزمالك بتقبيل حذاء شيكابالا بعد هدف الأخير في شباك البنك الأهلي وعلق عليها "شيكا العالمي".

ونجح الزمالك بفضل هدف شيكابالا في اقتناص نقاط المباراة الثلاث أمام البنك الأهلي، في اللقاء الذي انتهى لصالح الفارس الأبيض 2-1، مساء السبت، على ستاد القاهرة، في الجولة الثالثة من الدوري الممتاز.

بهذه النتيجة يحصد الزمالك ثلاث نقاط غالية ويرتفع رصيده للنقطة 5 فى المركز الخامس، ويستمر البنك الأهلى فى الخسارة الثالثة على التوالى ويتذيل جدول ترتيب الدورى بدون نقاط.