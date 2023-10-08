كارولين عزمي تستعرض قوامها الممشوق في أحدث ظهور

شاركت الفنانة كارولين عزمي متابعيها صورة جديدة لها عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام .

وظهرت كارولين عزمي بإطلالة جذابة بالكاجوال، كما تركت شعرها منسدلا علي كتفيها بطريقة تبرز جمالها، ما حاز على إعجاب متابعيها .

يذكر أن كارولين عزمي شاركت في الحكاية الثالثة من مسلسل "في كل أسبوع حكاية"، وتحمل الحكاية اسم"لسه فيه أمل" مكونة من 5 حلقات، وتأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج شادى عبد السلام، ويشارك في بطولة الحكاية مجموعة من الوجوه الصاعدة منهم محمد المولي، وهنا يسري، وشهد الشاطر، وآخرون.