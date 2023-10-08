أحمد الجارحي: أؤيد قرار محمد معروف بطرد عواد أمام البنك الأهلي

قال أحمد الجارحي عضو لجنة الحكام الرئيسية باتحاد الكرة، إن قرار محمد معروف الحكم الدولي ، خلال مباراة الزمالك أمام البنك الأهلي ضمن مباريات الجولة من مسابقة الدوري المصري الممتاز صحيح.

وقال محمد الجارحي فى تصريحات عبر برنامج ملعب الشمس مع مجدي عبد الغني:" أؤيد قرار محمد معروف الحكم الدولي فى قراره بطرد محمد عواد حارس الزمالك خلال مباراة الزمالك أمام البنك الأهلي فى الدورى.



ونجح الزمالك بفضل هدف شيكابالا في اقتناص نقاط المباراة الثلاث أمام البنك الأهلي، في اللقاء الذي انتهى لصالح الفارس الأبيض 2-1، مساء السبت، على ستاد القاهرة، في الجولة الثالثة من الدوري الممتاز.



بهذه النتيجة يحصد الزمالك ثلاث نقاط غالية ويرتفع رصيده للنقطة 5 فى المركز الخامس، ويستمر البنك الأهلى فى الخسارة الثالثة على التوالى ويتذيل جدول ترتيب الدورى بدون نقاط.