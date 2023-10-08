لعرض التجارب الناجحة.. انطلاق أعمال الاجتماع 17 لفريق حماية المستهلك في الدول العربية

انطلق اليوم، الأحد، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، الاجتماع (17) لفريق حماية المستهلك في الدول العربية، والذي ينظمه قطاع الشئون الاقتصادية إدارة التكامل الاقتصادي، برئاسة سليم بن على الحكماني، رئيس هيئة حماية المستهلك في سلطنة عمان، وحضور الوزير مفوض الدكتور بهجت أبو النصر، مدير إدارة التكامل الاقتصادي بالجامعة العربية، والمقرر له أن يستمر على مدار يومين.



ويأتي الاجتماع لعرض تجارب الدول العربية في مجال حماية المستهلك بغية استفادة الدول العربية الأخرى من تلك التجارب، والإحاطة بقرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي الخاص باعتماد بروتوكول التعاون الفني في مجال حماية المستهلك بين الدول العربية في دورته الأخيرة رقم 112 بتاريخ 31/8/2023.

ويتابع الاجتماع إجراءات إنشاء منصة وقاعدة بيانات لموضوعات حماية المستهلك بالدول العربية، وتلك المنصة مبادرة من جهاز حماية المستهلك بجمهورية مصر العربية، والعمل على إطلاقها في أقرب وقت لتقوية أواصر الترابط والتعاون بين الدول العربية في هذا المجال الهام وليعود بالنفع على المستهلك في المنطقة العربية.

كما يتطرق الاجتماع للعديد من الموضوعات والإجراءات التي تهم المستهلك، خاصة في ظل الارتفاع غير المسبوق للأسعار جراء الأزمات الدولية المتلاحقة، والغش التجاري والبيع عبر الإنترنت، وغير ذلك من الأمور الهامة التي تشغل أذهان المستهلكين.

يذكر أنه تم إنشاء فريق حماية المستهلك في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، وقد أنجز الفريق العديد من المهام، في ضوء الاهتمام العالمي بموضوعات حماية المستهلك.

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