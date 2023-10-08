برلمانية: النظرة المستقبلية بازدهار اقتصادنا مستمرة.. ولا يجب أخذ تقرير «موديز» بعين الاعتبار

قالت النائبة ميرفت ألكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن الحملة الانتخابية للرئيس عبد الفتاح السيسى، عرضت ملفات تمثل أولويات اهتمامات الدولة فى الفترة القادمة، والتي تتمثل في زيادة الصادرات وتقليل الواردات وتوطين الصناعة المحلية، مشيرة إلى أنها كلها أمور تسير فيها الدولة بخطى جيدة الفترة الماضية، وسوف تتعاظم تلك الجهود في الفترة المقبلة.

وأشارت "الكسان"، فى تصريح لـ"صدى البلد"، إلى أن الدولة تسعى بالفعل إلى تقليل الفجوة الدولارية وحجم الاستيراد، والذى تمت مناقشته بالفعل فى مؤتمر "حكاية وطن"، الذى عرض الكثير من الإنجازات والجهود، وبهذه الطريقة المتمثلة في توطين الصناعة المحلية، يزيد حجم التصدير .

وأوضحت عضو لجنة الخطة والموازنة أن توطين الصناعة المحلية، يأتى فى إطار الاهتمام بالصناعة المحلية لإنتاج منتج صالح للتصدير إلى الخارج، مؤكدة أنها خطوات متتالية تتجه إليها الدولة بإهتمام من الرئيس السيسى .

وأشارت إلى أن مصر تواجه بالفعل تحديات، ولكن ليست متعلقة فقط بمصر وإنما أيضا بالخارج، سواء إقليما كالأزمات السودانية والليبية، وعالميا كحرب روسيا وأوكرانيا، والتى أدى إلى استمرار التضخم العالمي، وهذا يؤثر مباشرة على الدول النامية والتى من ضمنها مصر، ولكن مصر تواجه كل هذه التحديات بكم هائل من المشروعات والإنجازات التى تمت فى السنوات القليلة الأخيرة .

وأضافت أن النظرة المستقبلية مازالت مستمرة بازدهار الاقتصاد المصرى، ولا نأخذ فى الاعتبار من تصريحات موديز فى خفض التصنيف الائتمانى للدولة المصرية.