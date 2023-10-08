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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

«الجامعة العربية»: اجتماع فريق حماية المستهلك يهدف للاستفادة من تجارب دولنا

اجتماع فريق حماية
اجتماع فريق حماية المستهلك في الدول العربية

أكد الوزير مفوض دكتور بهجت أبو النصر، مدير إدارة التكامل الاقتصادي بجامعة الدول العربية، أن الاجتماع 17 لفريق حماية المستهلك في الدول العربية، يناقش 7 بنود أساسية هدفها تحقيق أقصى استفادة لحماية المستهلك في الدول العربية.


وأضاف «أبو النصر» خلال كلمته في افتتاح أعمال الاجتماع 17 لفريق حماية المستهلك، المنعقد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية،  أن هذا الاجتماع يأتي في إطار عرض تجارب الدول العربية في مجال حماية المستهلك بغية استفادة الدول العربية الأخرى من تلك التجارب، والإحاطة بقرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي الخاص باعتماد بروتوكول التعاون الفني في مجال حماية المستهلك بين الدول العربية في دورته الأخيرة رقم 112 بتاريخ 31 /8 /2023.


ويتابع الاجتماع إجراءات إنشاء منصة وقاعدة بيانات لموضوعات حماية المستهلك بالدول العربية وتلك المنصة مبادرة من جهاز حماية المستهلك بجمهورية مصر العربية، والعمل على إطلاقها في اقرب وقت لتقوية أواصر الترابط والتعاون بين الدول العربية في هذا المجال الهام وليعود بالنفع على المستهلك في المنطقة العربية.


يُذكر أنه تم إنشاء فريق حماية المستهلك في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، وقد أنجز الفريق العديد من المهام، في ضوء الاهتمام العالمي بموضوعات حماية المستهلك.

الأمانة العامة لجامعة الدول العربية التعاون الفني التكامل الاقتصادي الجامعة العربية المجلس الاقتصادي والاجتماعي جهاز حماية المستهلك جمهورية مصر العربية جامعة الدول العربية

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