نزوح عائلات فلسطينية من المناطق المتاخمة لغلاف قطاع غزة.. فيديو

نزحت عائلات فلسطينية من المناطق المتاخمة لغلاف قطاع غزة، في ظل إطلاق الصواريخ من غزة وتسلل مسلحين فلسطينيين إلى المستوطنات الإسرائيلية واحتجاز رهان وأسر جنود ومواجهات وتبادل إطلاق النار مع القوات الإسرائيلية، وهذا ما أبرزه تقريراً تلفزيونياً عرضته قناة "القاهرة الإخبارية".

انطلاق صافرات الإنذار في جنوب ووسط إسرائيل

وتحت وطأة القصف الإسرائيلي المكثف ضمن عملية عسكرية سُميت باسم "السيوف الحديدية" ضد حماس في قطاع غزة، بدأت عمليات فلسطينية النزوح من المناطق المتاخمة لغلاف القطاع على تخوم الحدود مع إسرائيل.

ومع انطلاق صافرات الإنذار في جنوب ووسط إسرائيل بما في ذلك القدس المحتلة، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه في حالة حرب، وأظهرت صور في إحدى المستوطنات سكان المقاطعة وهم يختبئون من صواريخ المقاومة.

ووُصف هذا الحادث بالأخطر منذ خاضت إسرائيل والمقاومة الفلسطينية حربا استمرت 10 أيام في عام 2021 حيث أفادت وسائل إعلام إسرائيلية عن وقوع معارك بالأسلحة النارية بين مجموعات من المقاتلين الفلسطينيين وقوات الأمن في بلدات بجنوب إسرائيل.