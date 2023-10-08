الطائفة الإنجيلية تؤكد دعمها لموقف مصر في الحفاظ على أرواح وحقوق الفلسطينيين

أعربت الطائفة الإنجيلية في مصر، وعلى رأسها الدكتور القس أندريه زكي، عن إدانتها لكافة أشكال العنف والصراع المسلح بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وما تسبب في اعتداءات على عدد كبير من المدنيين الأبرياء.

وقالت الطائفة الإنجيلية - في بيان لها اليوم - إننا نقف خلف الدولة المصرية، وموقفها الأصيل في الحفاظ على الأرواح وعلى حقوق الشعب الفلسطيني، مثمنة الدور المحوري المصري في التدخل والتفاعل مع الأزمة.

ودعت الجميع إلى الاستماع لصوت العقل والحكمة في التعامل مع كافة الأطراف، مضيفة: نؤمن بأن الله قادر على تهدئة العاصفة، ونصلي من أجل أن يُحل اللهُ السلامَ والطمأنينة والهدوء على جميع دول العالم.