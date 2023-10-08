اتصال هاتفي.. السيسي يبحث مع ملك الأردن مستجدات التصعيد بين الفلسطينيين والإسرائيليين

تلقى الرئيس السيسي إتصالا هاتفياً من ملك الأردن عبدالله الثاني، وجاء ذلك في نبأ عاجل أذاعته فضائية "إكسترا نيوز"

وتناول أتصال الرئيس السيسي و ملك الأردن التشاور بشأن مستجدات الأوضاع الراهنة والتصعيد الجاري بين الجانبين الفلسطيني و الإسرائيلي.