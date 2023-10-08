نائب محافظ الوادي الجديد تتابع بروفات مشروع" ابدأ حلمك " لإعداد الممثل المسرحي الشامل

شهدت حنان مجدي نائب محافظ الوادي الجديد، البروفات النهائية للعروض المسرحية الجاري إعدادها ضمن مشروع "ابدأ حلمك " لإعداد الممثل المسرحي الشامل، والذي تنفذه وزارة الثقافة على مسرح سينما هيبس بالخارجة، بحضور الأستاذة ابتسام عبد المريد مدير عام الثقافة بالمحافظة.

وأوضحت مجدي أن المشروع يستهدف اكتشاف الموهوبين فنيًا من الأطفال والنشء واعتماد أول فرقة مسرح نوعية من أبناء المحافظة؛ لإثراء الحركة الثقافية وتوعية الشباب بقضايا مجتمعهم من خلال العروض الفنية و المسرحية ، مشيرة إلى أنه جرى اختيار وتدريب ٨٠ طفل وشاب من مراكز المحافظة المختلفة من المشاركين بالمشروع؛ لصقل قدراتهم ومواهبهم المسرحية.