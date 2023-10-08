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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

محافظ الفيوم يتابع الموقف التنفيذي لمشروعات رصف الطرق بمبادرة "حياة كريمة"

محافظ الفيوم أثناء
محافظ الفيوم أثناء اللقاء

تابع الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، مع عدد من مسئولي الجهات ذات الصلة، الموقف التنفيذي لمشروعات الرصف المدرجة بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، بمرحلتها الأولى بقرى مركزي إطسا ويوسف الصديق، إضافة لخطة مشروعات الرصف بالخطة الاستثمارية2022/2023، بجانب أعمال صيانة الطرق والمحاور ذات الكثافات المرورية العالية المقرر تنفيذها ضمن خطة الدعم الإضافي العاجل من مجلس الوزراء، وموقف الاعتمادات المالية، وآليات تسريع العمل بهذه المشروعات لإنهائها في أسرع وقت ممكن.

جاء ذلك بحضور، الدكتور محمد عماد نائب محافظ الفيوم، والدكتور محمد التونى معاون المحافظ، والمهندس طارق الجزار رئيس الإدارة المركزية للمنطقة السادسة بالهيئة العامة للطرق والكباري بمحافظة بني سويف، والمهندس روبى محمود رئيس الجهاز التنفيذى لمشروعات الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى بالفيوم، والمهندسة إيمان صدقي مدير عام مديرية الطرق بالفيوم،  سالم فتيح رئيس المتابعة الميدانية بالمحافظة، والأستاذ حسين رجب مدير عام الإدارة العامة للتخطيط ومتابعة الخطة، والدكتورة مروة أحمد محمد مدير وحدة متابعة تنفيذ المشروعات بالمحافظة، و إسلام عبد التواب منسق مشروعات "حياة كريمة" بديوان عام المحافظة، ورؤساء المراكز والمدن، وعدد من مهندسى هيئة الطرق، وممثلى شركات المرافق، والشركات المنفذة لأعمال الرصف.

تناول الاجتماع، متابعة تنفيذ أعمال مشروعات الرصف بعدد من الطرق المدرجة بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بمرحلتها الأولى بقرى مركزي إطسا ويوسف الصديق، وكذا مشروعات رصف الطرق بمختلف مدن ومراكز المحافظة، ضمن الخطة الاستثمارية لعام 2022/2023، التي تعد من الطرق ذات الكثافات المرورية العالية، ومنها طريق الفيوم / القاهرة، والطريق السياحي جنوب بحيرة قارون، وطريق وادي الريان / الشلالات، وطريق دائري الفيوم / إطسا، وطريق الفيوم / إطسا / قلهانة.

كما تمت مناقشة، استكمال الخطة الحالية للرصف بشتى مراكز المحافظة، والمشروعات العاجلة، وخطة الدعم الإضافي العاجل من مجلس الوزراء، وخطة رصف الطرق الداخلية والخارجية بشتى أنحاء المحافظة، ووجه المحافظ بسرعة استكمال الأعمال بالطرق الجاري تنفيذها، والبدء في الطرق المتوقفة بالتنسيق بين مختلف شركات المرافق والجهات ذات الصلة، للحد من الكثافات وتحقيق السيولة المرورية.

وخلال الاجتماع، استعرض محافظ الفيوم، عددًا من المشروعات الحيوية التي تحتاج إلى تكثيف معدلات العمل بها، لإنهائها في أسرع وقت، مثل استكمال طريق الساحل الجنوبي لبحيرة قارون، وطريق يوسف الصديق وادي الريان، نظرًا لكثافة الحركة السياحية عليهما خلال الموسم السياحي الشتوي، وكذا أعمال تطوير منطقة كمين أوشيم بطريق القاهرة/ الفيوم، وأعمال توسعة ورصف طريق إطسا/ دائري الفيوم، مشددًا على ضرورة الالتزام بالمواعيد المقررة لنهو المشروعات بالمواصفات الفنية والهندسية المطلوبة، وسرعة الانتهاء من المشروعات التي بدأ العمل فيها، مع التركيز على الطرق ذات الكثافات المرورية العالية.

وشدد محافظ الفيوم، خلال الاجتماع على إزالة كافة المعوقات بالتنسيق بين مختلف شركات المرافق، عمل مناورات وتوفير طرق بديلة لسرعة تنفيذ الأعمال تبعًا للجداول الزمنية، نظرًا لأهمية تلك الطرق وكثافاتها المرورية، كما وجه المحافظ، بسرعة تنفيذ أعمال الرصف بالطرق التى تم إنهاء أعمال شبكات المرافق بها، وتوفير خامات ومكونات الرصف للبدء في الأعمال، خاصة المواقع المستقرة التى تحتاج لعمليات رصف نمطية داخل مدينة الفيوم.

وشدد المحافظ، على معاينة طريق إطسا / دائري الفيوم بشكل عاجل على الطبيعة، من قبل مسئولي الهيئة العامة للطرق والكباري، والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، ورئيس مجلس ومدينة إطسا، لوضع الرؤية الفنية والهندسية المتكاملة لسرعة الانتهاء من رصف المسافة من منطقة التأمينات والمعاشات بمدينة إطسا، وصولاً لبوابات إطسا/ الفيوم بمنطقة مدخل الزعفراني، مع ضرورة فك أى تداخلات بين القطاعات المختلفة لتيسير الحركة المرورية بالطريق، مع المتابعة اليومية لأعمال الطريق من قبل رئيس الوحدة المحلية بنطاقه، وكذا العمل على سرعة استكمال رصف طريق الفيوم / إطسا / قلهانة، مؤكدًا علي وضع جدول زمني محدد، للانتهاء من أعمال الرصف بالطرق المدرجة ضمن الخطط المختلفة بشتى مراكز المحافظة.

ووجه  مدير عام الإدارة العامة للتخطيط ومتابعة الخطة بديوان عام محافظة الفيوم، بالتنسيق مع مسئولي الهيئة العامة للطرق والكباري، وسرعة إعداد مذكرة تفصيلية، بشأن مشروعات الخطة العاجلة للرصف، وقيمتها 200 مليون جنيه، لرصف عدد من الطرق بمختلف مراكز المحافظة، ومنها طريق الفيوم / إطسا / قلهانة، موجهاً بإعداد مقايسة مرحلية على ثلاث بدائل تبعاً للقيمة المالية المحددة لرصف هذه الطرق، بجانب بيان تفصيلي بتلك الطرق والعرض عليه شخصياً لتحديد الأولويات، مؤكداً على توفير طرق بديلة حال الاستقرار على عمليات الرصف بالطرق، بجانب إعداد جداول زمنية لتنفيذ الأعمال، مع مراجعة أعمال الإنترلوك بمختلف مدن المحافظة من قبل رؤساء مجالس المدن والمراكز، خاصة بمدينة الفيوم.

ومن جهته، استعرض رئيس الإدارة المركزية للمنطقة السادسة بالهيئة العامة للطرق والكباري بمحافظة بني سويف، معدلات تنفيذ عدد من المشروعات الحيوية التي تنفذها الهيئة على أرض محافظة الفيوم، ومعوقات تنفيذ كل مشروع، والإجراءات التي تم اتخاذها لتلافي هذه المعوقات، لافتًا إلى أنه سيتم استكمال أعمال الرصف بالجزء المتبقي من طريق الساحل الجنوبي لبحيرة قارون، والجزء المتبقي من طريق يوسف الصديق / وادي الريان.

وأضاف أنه يجري حاليًا إتمام الأعمال التكميلية، وعمل خرسانة ميول لضبط المناسيب، وضبط المداخل والمخارج، بمنطقة كمين كوم أوشيم، وسيتم الانتهاء من كافة الأعمال في أسرع وقت ممكن، كما يجري التجهيز لعمل البلاطات الخرسانية المسلحة بمنطقة كمين بركات، بطريق الساحل الجنوبي لبحيرة قارون، ورش طبقة الأساس بالمرحلة الأولى من مشروع توسعة ورصف طريق إطسا/ دائري الفيوم، كما يجري العمل على قدم وساق للانتهاء من الطبقة النهائية للجزء المتبقي من طريق الجناين بأبشواي بطول 400 متر فقط، وعمل الطبقة الرابطة لطريق العجميين/ أبشواي.

 

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الفيوم اخبار الفيوم “حياة كريمة” المبادرة الرئاسية الموقف التنفيذى

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