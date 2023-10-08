بهدف نظيف.. آرسنال يفوز على مانشستر سيتي ويرتقي لوصافة الدوري الإنجليزي

نجح فريق آرسنال في تحقيق الفوز على نظيره مانشستر سيتي، بهدف نظيف، ليرتقى الى المركز الثاني في جدول الترتيب، وذلك في إطار الجولة الثامنة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وخطف آرسنال الانتصار في الدقيقة 86، بتسديدة من مارتينيلي من على حدود المنطقة، اصطدمت بأكي وغيرت اتجاهها مخادعة إديرسون وسكنت الشباك، لينتهي اللقاء بفوز المدفعجية بهدف نظيف وينهى العقدة أمام السيتى التى استمرت لفترة طويلة حققها خلالها مانشستر سيتى الفوز 12 مرة متتاليا .

وجاء تشكيل آرسنال كالتالي:

حراسة المرمى: دافيد ريا

خط الدفاع: بن وايت – ساليبا – ماجاليس – زينتشينكو

خط الوسط: ديكلان رايس – جورجينيو – أوديجارد

خط الهجوم: تروسارد – نيكيتاه – جابرييل خيسسيوس.



بينما جاء تشكيل مانشستر سيتي كالتالي:



حراسة المرمى: إيدرسون

خط الدفاع: ووكر – دياز – آكي – جفارديول

خط الوسط: كوفاسيتش – ريكو لويس – برناردو سيلفا

خط الهجوم: فودين – ألفاريز – هالاند



ويحتل فريق مانشستر سيتي، وصافة ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 18 نقطة، بينما يأتي أرسنال خلفه في المركز الثالث برصيد 17 نقطة.