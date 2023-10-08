رئيس أبل يجيب على السؤال الأكثر إلحاحا من قبل مستخدمي آيفون.. تفاصيل

أجاب تيم كوك، الرئيس التنفيذي لشركة أبل الأمريكية عن السؤال الأكثر إلحاحا من قبل محبي ومستخدمي هواتف آيفون، وهو لما تحتاج الشركة إلى إصدار سلسلة آيفون جديدة كل عام، حيث قال إنه يعتقد أن توفير هاتف آيفون جديد بالنسبة لأولئك الذين يريدون اقتناء هواتف جديدة كل عام هو شئ عظيم.

وأضاف كوك أن أبل تمنح هؤلاء المستخدمين فرصة لعمل صفقات تبادلية بالنسبة للهواتف الخاصة بهم؛ بمعنى أنهم يمكنهم إعادة بيع هواتفهم القديمة التي تعمل، وفي حال أصبحت هذه الهواتف لا تعمل فإنها تعود مرة أخرى للشركة وأبل لديها طرقها في تفكيكها وأخذ الأجزاء المكونة لها لصنع هواتف آيفون جديدة.

وأشار كوك في مقابلة صحفية مع موقع "Brut" إلى أن شركة أبل دائما ما تكون كتومة فيما يخص منتجاتها، لذلك يتم التحفظ على كل المعلومات التي تخص منتجات الشركة إلى أن يتم الإعلان عنها للعالم، كما يتم شرح مميزات هذه المنتجات.

وشدد كوك على أن المبادرات البيئية التي تقوم بها شركة أبل هي على العكس من ذلك، يتم الإعلان عن تفاصيلها بشكل دائم لأن الشركة تريد أن تكون نموذجا في هذا المجال لتتبعها باقي الشركات الأخرى، مضيفا أن الشركة تريد من المستخدمين أيضا أن يتابعوا المنتجات المعاد تدويرها، ليحذو حذو أبل في هذا الأمر.

وعن القضايا البيئية التي تريد شركة أبل أن تتصدى أبل لها في المستقبل بشكل أكبر، قال كوك إن أبل تريد أن تتعمق بشكل واسع في المشروعات المتعلقة بالطاقة الشمسية، وأيضا طاقة الرياح.

وأكد أن ساعات أبل الجديدة Apple Watch Series 9 وكذلك Apple Watch Ultra 2 تحتوي على مواد معاد تدويرها بنسبة 30 % من إجمالي مواد التصنيع الخاصة بها، مشيرا إلى أن هذه النسبة ستزيد في المستقبل، وأنه من بواعث الفخر لدى الشركة أن الساعات أصبحت محايدة للكاربون.