عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

رئيس أبل يجيب على السؤال الأكثر إلحاحا من قبل مستخدمي آيفون.. تفاصيل

تيم كوك، الرئيس
تيم كوك، الرئيس التنفيذي لشركة أبل الأمريكية

أجاب تيم كوك، الرئيس التنفيذي لشركة أبل الأمريكية عن السؤال الأكثر إلحاحا من قبل محبي ومستخدمي هواتف آيفون، وهو لما تحتاج الشركة إلى إصدار سلسلة آيفون جديدة كل عام، حيث قال إنه يعتقد أن توفير هاتف آيفون جديد بالنسبة لأولئك الذين يريدون اقتناء هواتف جديدة كل عام هو شئ عظيم. 

 

وأضاف كوك أن أبل تمنح هؤلاء المستخدمين فرصة لعمل صفقات تبادلية بالنسبة للهواتف الخاصة بهم؛ بمعنى أنهم يمكنهم إعادة بيع هواتفهم القديمة التي تعمل، وفي حال أصبحت هذه الهواتف لا تعمل فإنها تعود مرة أخرى للشركة وأبل لديها طرقها في تفكيكها وأخذ الأجزاء المكونة لها لصنع هواتف آيفون جديدة. 

 

وأشار كوك في مقابلة صحفية مع موقع "Brut" إلى أن شركة أبل دائما ما تكون كتومة فيما يخص منتجاتها، لذلك يتم التحفظ على كل المعلومات التي تخص منتجات الشركة إلى أن يتم الإعلان عنها للعالم، كما يتم شرح مميزات هذه المنتجات. 

 

وشدد كوك على أن المبادرات البيئية التي تقوم بها شركة أبل هي على العكس من ذلك، يتم الإعلان عن تفاصيلها بشكل دائم لأن الشركة تريد أن تكون نموذجا في هذا المجال لتتبعها باقي الشركات الأخرى، مضيفا أن الشركة تريد من المستخدمين أيضا أن يتابعوا المنتجات المعاد تدويرها، ليحذو حذو أبل في هذا الأمر.  

 

وعن القضايا البيئية التي تريد شركة أبل أن تتصدى أبل لها في المستقبل بشكل أكبر، قال كوك إن أبل تريد أن تتعمق بشكل واسع في المشروعات المتعلقة بالطاقة الشمسية، وأيضا طاقة الرياح. 

 

وأكد أن ساعات أبل الجديدة Apple Watch Series 9 وكذلك Apple Watch Ultra 2 تحتوي على مواد معاد تدويرها بنسبة 30 % من إجمالي مواد التصنيع الخاصة بها، مشيرا إلى أن هذه النسبة ستزيد في المستقبل، وأنه من بواعث الفخر لدى الشركة أن الساعات أصبحت محايدة للكاربون.  

 

 

الرئيس التنفيذي لشركة آبل تيم كوك شركة ابل هواتف آيفون سلسلة آيفون جديدة هاتف آيفون جديد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عاجل .. تشخيص إصابة إمام عاشور .. واللاعب يغادر المستشفى .. خاص

الأهلي يكشف لـ«صدى البلد» مدة غياب إمام عاشور بعد إصابته أمام الإسماعيلي

قرار عاجل من كولر للاعبي الأهلي بعد الفوز على الإسماعيلي بثلاثية

رجع لأصله.. سعر البصل والخضراوات في الأسواق اليوم

نقل إمام عاشور الى المستشفى بشكل عاجل.. تفاصيل إصابة صادمة ابكت نجم الأهلي

تعليمات عاجلة من داخلية غزة لسكان القطاع بشأن التعامل مع القصف الإسرائيلي

عاجل .. نقل إمام عاشور إلى المستشفى بعد إصابته في مباراة الإسماعيلي

تعرف علي مدة غياب أمام عاشور علي الأهلي بعد اصابته

ترشيحاتنا

شكري: مصر ملتزمة بمواصلة بذل الجهود لتحقيق التهدئة والوقف الفوري للتصعيد بقطاع غزة

جيش الاحتلال يعلن استمرار خوض قتالاً برياً مع مقاتلي حماس بالمستوطنات

شكري يدعو الفاعلين الدوليين إلى علاج القضية الفلسطينية من منظور شامل

اشتعلت.. انتداب المعمل الجنائي لفحص سيارة محملة بـ40 ألف لتر وقود بالقليوبية

عاجل.. موقف إمام عاشور من مواجهتي منتخب مصر أمام زامبيا والجزائر

شاهد.. لحظة استهداف جيش الاحتلال لمواقع بحرية تابعة لحركة حماس في غزة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بقرة شيكاغو: القصة الحقيقية وراء الحريق العظيم

نقل إمام عاشور الى المستشفى بشكل عاجل.. تفاصيل إصابة صادمة ابكت نجم الأهلي

فى عيد زواجهم .. صور رومانسيه تجمع بين مى عمر وزوجها

ماذا تفعل حشرة البق بجسمك ؟

فيديو

طوفان الأقصى .. جنرال إسرائيلي أسرته حماس بالملابس الداخلية .. من هو؟ «فيديوجراف»

طوفان الأقصى.. تل ابيب تعلن مقـ.تل قائد القوات الجوية الخاصة

المثلوثي يقبل قدم شيكابالا.. صورة مثيرة وتعليق غريب من خالد الغندور.. فيديوجراف

تدمير قدرات حماس.. تل أبيب تتوعد الفلسطينيين وحزب الله يعمق جراح إسرائيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الفوريجي والانتخابات الرئاسية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. خطيئة البرلمان الأوروبي

نهال علام

نهال علام تكتب: أكتوبر وصلوات السلام للشهداء الأبرار

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: في ذكرى النصر.. نتحدث عن مصر

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: بعد خمسين عاما .. شكرا جيل أكتوبر العظيم

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: نصر أكتوبر.. 50 سنة وإسرائيل تراجع نفسها

عائشة غنيمي

عائشة غنيمي تكتب: إرادة شعب مصر رافضة لبيان البرلمان الأوروبي

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: خمسون عامًا نصرًا وشرفًا وكرامةً

اﻟﻤﺰﻳﺪ