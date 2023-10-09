الفرق كبير.. شاهد| عارضة أزياء ترتدي فستان نانسي عجرم وتثير الجدل

أثارت النجمة اللبنانية نانسي عجرم جدلا كبيرا وذلك خلال صورها الأخيرة .

وكانت نشرت نانسي عجرم مجموعة من الصور لها وهي ترتدي بدلة كاملة ملونة من خامة الكورشيه من العلامة التجارية Missoni، يصل سعر الـTop إلى 590 يورو، أي ما يعادل 20 ألف جنيه، شاهده من موقع بيعه، مع بنطلون مفتوح من الجانبين لأعلى الفخذ، يصل سعره إلى 830 يورو، أي ما يعادل 27 ألف جنيه،

وظهرت صور لعارضة ازياء ترتدي نفس فستان نانسي عجرم الكورشية والذي اثارت جدلا كبيرا عن الفستان وعن شكله الأفضل لنانسي عجرم او عارضة الازياء ولكن الفرق كبير بينهما واليكم الصور